Juanma Lorente, abogado laboralista: "Las vacaciones de verano no pueden empezar en este día de la semana"
El experto en derecho compartió un nuevo consejo a través de su cuenta personal de TikTok
Ricardo Castelló
Ya quedan muy pocos días para el inicio de las vacaciones de verano, pero el abogado laboralista Juanma Lorente compartió una advertencia a través de su cuenta de TikTok, donde cuenta con más de 600 mil seguidores, para dejar claro que hay un día en el que está completamente prohibido empezar las vacaciones.
El experto en derecho empezó dejando claro que "no se pueden empezar en este día de la semana", algo que la mayoría de las empresas españolas no acaban de aceptar.
Se trata del viernes, pues Lorente expuso: "Las vacaciones tendrán que empezar un lunes o el primer día hábil de tu semana".
En ese instante, el abogado laboralista explicó que "si tienes una jornada laboral de lunes a viernes no puedes empezar las vacaciones un viernes".
El principal motivo que destacó es que "son 30 días naturales, y el sábado y el domingo ya estarían contando dentro de esos 30", por lo que "estarías perdiendo dos días".
"En esos dos días podrías estar en la playa o en la montaña o donde te dé la gana, pero son tus dos días", señaló. Por esta razón, volvió a remarcar que "si tienes este tipo de jornada laboral tus vacaciones deberían empezar el lunes para que el fin de semana no contara".
En el caso de que la jornada laboral empezase de martes a sábado, en ningún caso tus vacaciones podrían empezar el sábado, sino el martes. "En este día de la semana", destacó.
El abogado laboralista no dudó en decir que "dependiendo de cómo funcione tu jornada, pues tendrá que empezar las vacaciones un día en concreto".
Fuente: Sport
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