Joan Maria Thomàs, Catedrático de Historia: «En la represión del 36 hay odio de botifarres a la nueva burguesía»

Joan Maria Thomàs (Palma, 1951) es catedrático ad honorem de Historia Contemporánea en la Universitat Rovira i Virgili y académico de su asignatura. Remata una brillante carrera sobre el franquismo y sus aledaños publicando «Una isla brutalizada: la Guerra Civil en la Mallorca de 1936», un fresco donde incluye valiosa información de las dos ramas de su familia mallorquina.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Mallorquines mataron a mallorquines en 1936?».

Sí, claramente. En el contexto de los últimos meses de la Segunda República, intervinieron factores como el miedo o el odio de clases, en concreto por parte de botifarres que participaron en la represión de la nueva burguesía profesional, una cuestión de hegemonía.

¿Por qué ha metido por en medio a su propia familia, los Thomàs y los Andreu?

Sentía cierto pudor a utilizar materiales ricos y próximos, que muestran el día a día de personas representativas de Palma y de la isla, en el campo nacional pero horrorizadas por la represión brutal. Tras biografiar a José Antonio Primo de Rivera sin caer en el panfleto de denuncia, me decidí a afrontar la experiencia de mis familiares.

Ah, los hijos comunistas de los dirigentes franquistas.

No es exclusivo de mi familia, se puede generalizar a todo el país. La mayoría de mis hermanos fuimos antifranquistas, militantes del Partido Comunista o de Bandera Roja. Somos representativos de que la oposición principal al régimen se hallaba en el comunismo, y con el tiempo sustituimos la militancia por la dedicación profesional, yo lo dejé con la Transición.

¿Qué significa Gabriel Le Senne destrozando una foto de Aurora Picornell?

Es una escena más de la guerra de memorias en la que estamos embarcados, con la Democrática contestada por la versión del otro bando. La ley balear implicaba un esfuerzo de integración, pero en vez de desarrollarla por ejemplo con la represión republicana en Menorca, la han derogado.

¿Qué hubiera hecho Aurora Picornell en el bando ganador?

No lo sabremos nunca, y no le presupondría una actuación como la que sufrió. Hubo dos represiones brutales, con 140 mil fusilados por Franco y cincuenta mil por el bando republicano, las dos terceras partes en los primeros meses de la Guerra.

¿El ‘conde Rossi’ demuestra que cualquier extranjero puede engatusar a los mallorquines?

Fue un representante de Mussolini, que atendía a una petición de los falangistas mallorquines, Zayas y compañía, que compraron aviones y ayuda. Rossi acabó siendo molesto para los militares nacionales, y el propio Franco logró su regreso a Italia de acuerdo con Mussolini.

«Los rojos que, gracias a Dios, se marcharon en completa derrota». La huida de Bayo.

Supone una tergiversación espectacular a cargo de la propaganda franquista, que vendió la derrota del capitán Bayo, cuando no lo fue y tenía posibilidades de tomar Palma. Se retiró porque Indalecio Prieto pensaba desde el Gobierno central que las tropas eran más necesarias en otros frentes, en aquel agosto de 1936. En Madrid temían la anexión de Mallorca a Cataluña.

Y Lorenzo Villalonga aprovecha la oportunidad para exigir por escrito la adhesión al Movimiento Nacional.

Villalonga hace algo muy feo, al relacionar un manifiesto de intelectuales con los bombardeos mediante un juego perverso. Así responden a vuestra petición de hermanamiento, les reprochaba.

A usted le estremece especialmente el fusilamiento de Emili Darder.

Fue un burgués de los que hablábamos, y profundamente democrático. El asesinato del alcalde de Palma resulta tan escandaloso como el de sus compañeros de martirio, los Ques, Jaume o Mateu. El fiscal militar no pidió penas de muerte, pero el tribunal lo ignoró. Eran hombres moderados, Jaume se había enfrentado a las Juventudes de su partido por defender la existencia de los falangistas sin violencia. Y Gabriel Villalonga, hermano del escritor, ejerció la defensa en el Consejo de Guerra.

Insiste usted en que Vox no es fascista.

Insisto en que no lo es, es mucho más peligroso para la democracia que el fascismo. Los partidos que se presentan todavía hoy con el programa de José Antonio son una reliquia. Vox en cambio incluye ultranacionalistas o neoliberales con un proyecto islamófobo, antiinmigración, antifeminista, proponiendo soluciones inviables.

Y sin nadie enfrente.

El problema no es la ultraderecha, sino que partidos de centroderecha o centroizquierda son incapaces de frenar la desafección creciente de la población. No entiendo cómo se ha podido llegar a este punto.

Ningún mallorquín puede presumir de limpieza ideológica de sangre.

Hubo una Guerra Civil y mallorquines en ambos bandos, pero la represión la sufrió solo uno de ellos.

¿Puede volver a ocurrir un 1936?

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Podría volver un conflicto civil en Mallorca, aunque por causas diferentes a las de 1936, no tan politizadas. En ningún caso se tratará de una repetición, porque la historia nunca se repite.