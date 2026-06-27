Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca

Con temperaturas que superan con creces los 30 grados, como ha ocurrido en los últimos días, recorrer los mercados y pasear entre sus puestos durante el día resulta poco apetecible. Por ello, durante el verano numerosos municipios de Mallorca organizan mercados nocturnos, una alternativa ideal para disfrutar de las compras al caer la tarde. Eso sí, conviene llevar dinero en efectivo, ya que no todos los vendedores disponen de datáfono para el pago con tarjeta.

Alcúdia

En el Port d'Alcúdia el mercado nocturno del Passeig Marítim permanecerá abierto hasta finales de septiembre. Se celebra de jueves a sábado, entre las 18.00 y las 23.00 horas, y ofrece ropa, joyería, artesanía y una amplia variedad de recuerdos.

Andratx

Del 2 de julio al 27 de agosto, el municipio volverá a celebrar el ciclo Nits a la Fresca. Según ha informado el Ayuntamiento, en cada una de las jornadas de conciertos se instalará también un pequeño mercado de artesanía en el lugar del evento.

Las fechas y ubicaciones son las siguientes:

2 de julio: Clastra Castell Son Mas

Clastra Castell Son Mas 9 de julio: Terrassa Barba Roja

Terrassa Barba Roja 14 de julio: Far Petit, Port d'Andratx

Far Petit, Port d'Andratx 23 de julio: Terrassa Barba Roja

Terrassa Barba Roja 6 de agosto: Terrassa Barba Roja

Terrassa Barba Roja 13 de agosto: Cala Fonoll, Port d'Andratx

Cala Fonoll, Port d'Andratx 20 de agosto: Far Petit, Port d'Andratx

Far Petit, Port d'Andratx 27 de agosto: Plaça de s'Arracó

Además, durante el mes de julio está previsto que Camp de Mar acoja el Mercado de Sant Joan, con motivo de las fiestas patronales de la localidad. Las fechas concretas se anunciarán próximamente.

También en agosto, Sant Elm celebrará el Mercado de La Palomera, coincidiendo con la fiesta de Moros y Cristianos. El Ayuntamiento publicará próximamente toda la información en su página web y en sus redes sociales.

Capdepera

En Cala Ratjada, la Plaça Castellet acoge un mercado nocturno todos los lunes, miércoles y viernes, de 19.00 a 23.00 horas. La oferta se centra principalmente en productos de artesanía.

Calvià

El exclusivo puerto deportivo de Puerto Portals celebra este año la duodécima edición del Sunset Market. Tendrá lugar del 13 de julio al 13 de agosto, todos los miércoles y jueves, entre las 18.00 y las 00.00 horas.

Además de una veintena de puestos con artículos de diseño, moda, complementos y decoración, el programa incluye actividades infantiles y música en directo.

Campos

En Sa Ràpita, de 19.00 a 23.30 horas, se celebrará el mercado nocturno Capficó en la Avinguda Miramar los días 30 de julio y 28 de agosto.

Felanitx

En la localidad costera de Portocolom, durante los meses de junio, julio y agosto se celebra un mercado nocturno todos los viernes, de 18.00 a 22.00 horas, en la Plaça Corso.

Muro

En Playa de Muro, el mercado nocturno permanecerá instalado todos los días hasta finales de octubre en la Avenida del Mar, en horario de 19.00 a 23.00 horas.

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Mercado en sa Coma / Rathaus

Manacor

En el municipio de Manacor, este verano se celebrarán tres Fires d'Estiu, cada una en una localidad diferente.

La primera tendrá lugar el 10 de julio en Porto Cristo, con puestos repartidos entre el Passeig de la Sirena, la Plaça de l'Aljub, las calles Sant Jordi y Sant Lluís.

La segunda cita será el 22 de agosto en s'Illot, en la zona perteneciente al municipio de Manacor, concretamente en la Avinguda del Llop.

El ciclo concluirá el 29 de agosto en Cala Mendia, en el Passeig Alfons XII.

En los tres casos, el horario será de 19.00 a 00.00 horas, invitando a vecinos y visitantes a pasear entre los puestos y disfrutar del ambiente estival.

Palma

En el Passeig Sagrera, entre el museo Es Baluard y la Catedral de Palma, se celebra un mercado nocturno hasta el mes de septiembre. Abre de jueves a domingo, de 19.00 a 00.30 horas.

Quienes se alojen en la Playa de Palma o deseen acercarse hasta esta zona encontrarán también un mercado con numerosos puestos todos los días hasta finales de octubre. Está situado entre el Camí de les Meravelles y la Carretera de l'Arenal (números 36-41) y abre de 20.00 a 00.00 horas.

Pollença

En Port de Pollença, el ambiente de mercado se mantiene hasta finales de agosto con un mercado nocturno que se instala todos los martes, jueves y viernes, de 19.00 a 00.00 horas, en el Passeig Saralegui.

Santanyí

El municipio de Santanyí organiza mercados nocturnos hasta el 31 de octubre en tres localidades diferentes:

Jueves: Cala Egos (Avinguda de sa Marina).

(Avinguda de sa Marina). Viernes: Santanyí (Plaça Major).

(Plaça Major). Domingos: Cala d'Or (Plaça Costa).

Todos ellos permanecen abiertos entre las 17.00 y las 23.00 horas.

Mercado nocturno en Cala d’Or. / Manfred Schaar

Sant Llorenç des Cardassar

En la parte de s'Illot que pertenece al municipio de Sant Llorenç des Cardassar, el mercado nocturno se celebra todos los martes a partir de las 18.00 horas, ofreciendo a vecinos y visitantes la oportunidad de pasear entre sus puestos.

Por su parte, el mercado nocturno de Sa Coma, situado en la Avinguda de ses Palmeres, tiene lugar todos los miércoles, también a partir de las 18.00 horas.

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Sineu

La localidad de Sineu, en el interior de Mallorca, celebrará su mercado nocturno durante tres viernes del mes de septiembre: los días 4, 11 y 18. El horario de apertura se anunciará próximamente.