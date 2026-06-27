El Consell asegura que retiró la bandera LGTBIQ+ para que “no la pisen” durante un concierto

El Consell de Mallorca ha asegurado hoy que retiró la bandera LGTBIQ+ para que la gente “no la pise” durante un concierto previsto para esta tarde en el interior del Palau.

Fuentes de la institución insular han desmentido las acusaciones del grupo político Més per Mallorca, que esta mañana ha denunciado el “postureo” del presidente Llorenç Galmés al colocar la bandera arcoíris, a modo de alfombra, en las escaleras del Palau del Consell únicamente para hacerse la fotografía institucional, ya que luego ha sido retirada.

Desde el organismo insular han admitido que han quitado el emblema del colectivo LGTBI debido a un concierto que se celebrará esta tarde en la sala de plenos. Se trata de un acto musical enmarcado en un ciclo cultural que permite abrir las puertas del histórico edificio del Palau del Consell, ubicado en la calle Palau Reial, en pleno centro de Palma.

Imagen aportada por Més per Mallorca para denunciar la retirada de la bandera LGTB después de tomarse la foto institucional / Més per Mallorca

Como el concierto tendrá lugar en el interior del Palau y el público deberá subir y bajar por la escalinata principal, se ha retirado la enseña arcoíris para que la gente no la pise, según han confirmado fuentes del Consell de Mallorca, y se ha dejado la antigua alfombra, de color granate, que estaba debajo colocada y que está perfectamente anclada y asegurada.

Desde la institución insular han negado en rotundo las acusaciones del partido ecosoberanista, que ha criticado que “no hacen falta gestos de cara a la galería ni fotografías para cumplir con el expediente”, sino que lo que realmente se necesita es “compromiso político durante todo el año con los derechos y la igualdad del colectivo LGTBI”.

Fachada iluminada

Fuentes del Consell han subrayado que este año, por vez primera, se ha iluminado la fachada del Palau durante todo el fin de semana por la noche con los colores arcoíris coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBI+, que es mañana domingo 28 de junio.

Según su versión, esta iniciativa, que es la primera vez que se lleva a cabo en el histórico edificio palmesano, demuestra la clara apuesta de la institución por dar visibilidad al colectivo LGTBI y reafirma su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de todas las personas y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

De hecho, ayer mismo, el presidente del Consell, Llorenç Galmés, destacó que en la institución insular “reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y con la defensa de los derechos y las libertades de todas las personas; queremos una Mallorca donde cualquier persona pueda ser y amar en libertad, sin miedo a sufrir discriminación por su orientación sexual o su identidad. Por ello, seguimos trabajando cada día con servicios de atención, acciones de sensibilización y políticas que promuevan el respeto y la convivencia. Este compromiso es firme y no daremos ni un paso atrás en la lucha contra la LGTBI-fobia”.