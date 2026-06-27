El colectivo transfeminista Egua de Troia celebrará el Orgullo con una fiesta comunitaria en el Parc de la Mar

La asociación cultural transfeminista Egua de Troia se sumará este domingo a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ con una fiesta abierta al público que tendrá lugar en la explanada del Parc de la Mar, una vez finalizada la manifestación convocada en Palma. La cita comenzará mañana a las 20:30 y se prolongará hasta la medianoche, apenas unas horas después de la marcha reivindicativa organizada por Ben Amics, que partirá a las 19:00 desde la plaza España.

La programación organizada por Egua de Troia incluirá las actuaciones de L.E.G.S, DosRombos, Jordi Maranges y Maria Khan en una propuesta concebida como un espacio de encuentro y celebración comunitaria con motivo del Orgullo.

Desde la asociación explican que la iniciativa nace con la misma filosofía que inspiró la organización del pasado 8M, apostando por generar espacios donde "vecinas, ciudadanía y disidencias puedan encontrarse, reconocerse y celebrar juntas". El colectivo defiende además que, "especialmente en estos tiempos difíciles, el hecho de encontrarnos ya es una forma de resistencia", al tiempo que subraya que su objetivo no es sustituir ni representar a ninguna otra entidad ni ocupar el lugar de las iniciativas ya existentes. "Queremos sumar y contribuir a que Mallorca tenga más espacios de encuentro y celebración", señalan.

La fiesta se desarrollará de forma prácticamente paralela a la jornada reivindicativa del Orgullo en Palma, ofreciendo un espacio festivo una vez concluya la manifestación por las calles de la ciudad.

El conflicto entre Ben Amics y el Ayuntamiento marca el Orgullo

La celebración del Orgullo de 2026 llega marcada por la ruptura entre Ben Amics y el Ayuntamiento de Palma, un desencuentro que comenzó meses atrás a raíz de las discrepancias sobre la organización de los actos. La entidad denunció retrasos en la tramitación de permisos y acusó al equipo de gobierno de dificultar la celebración de la tradicional verbena vinculada al Orgullo.

La situación terminó de agravarse cuando el Ayuntamiento decidió sacar a concurso la organización de la programación festiva, adjudicándola a una empresa privada, una decisión que Ben Amics y otros colectivos criticaron por considerar que desvinculaba el evento del tejido asociativo. Ante esta situación, la entidad optó por desmarcarse de la programación impulsada por Cort y trasladar parte de sus actividades a distintos municipios de la Part Forana, manteniendo, no obstante, la convocatoria de la manifestación de este domingo en Palma.