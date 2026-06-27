Ben Amics entrega el Siurell rosa al CEIP Sant Jordi y el Dimoni, a las agresiones LGTBIfóbicas
La entidad ha galardonado a la Terremoto de Alcorcón con el Siurell d’Or
Un centenar de personas ha asistido esta tarde a la gala de los premios que por vez primera no se ha celebrado en Palma por el conflicto que existe con Cort, sino en Manacor
Ben Amics ha galardonado con el Siurell rosa esta tarde en el Teatro de Manacor al colegio público CEIP Sant Jordi por la tutoría LGTBI+ y su trabajo en educación en diversidad de género, mientras que ha concedido el Dimoni rosa a las agresiones LGTBIfóbicas, especialmente la última agresión homófoba a un comerciante del Mercat de Pere Garau.
La entidad también ha reconocido con el Siurell d’Or a la Terremoto de Alcorcón por su trayectoria para generar espacios de ocio y reivindicación seguros para las personas LGTBI+
Ben Amics ha celebrado esta tarde la gala de estos premios en Manacor. Según ha destacado la entidad, es la primera vez que este acontecimiento tiene lugar fuera de Palma, después de que el Ayuntamiento haya convertido la verbena de este año del Orgullo, que lleva más de una década celebrándose y coorganizándose con Ben Amics, en “un tardeo turístico”.
Un centenar de personas ha asistido al acto, entre las que se encontraban el alcalde de Manacor Miquel Oliver, el líder de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, y el candidato al Govern balear por el partido regionalista Coalició per Mallorca, Pere Sánchez. La ceremonia de entrega de premios ha contado con actuaciones musicales, reivindicaciones y críticas al ayuntamiento de Palma y a su alcalde, Jaime Martínez (PP), en alusión al actual conflicto existente entre Ben Amics y Cort.
Reconocimiento a un colegio público
La asociación LGTBI de Baleares ha premiado en la edición de este año al CEIP Sant Jordi por su tutoría LGTBI+, “un ejemplo de educación en diversidad de género y diversidad sexual en los centros educativos”. Por ello, le ha otorgado el Siurell rosa. La votación popular lo ha escogido de entre otros dos candidatos nominados, el ayuntamiento de Manacor y el artista Jordi Maranges. El colegio público de Sant Jordi ha obtenido el 88% de los votos.
Por su parte, la distinción que critica públicamente a la persona, entidad o hechos que fomentan la discriminación y la LGTBIfobia o que actúan en contra de la libertad del colectivo, el Dimoni rosa, este año ha recaído de forma simbólica en las agresiones LGTBIfóbicas, sobre todo, la última agresión que sufrió un vendedor del Mercat de Pere Garau, en Palma. En esta categoría negativa, también estaban nominados el alcalde de Palma Jaime Martínez y repetía otra vez el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne.
La portavoz de Ben Amics, Tatiana Casado, ha subrayado que “ninguna agresión puede quedar sin respuesta”. Según ha destacado, “estamos sufriendo el auge de la extrema derecha, estamos sufriendo un aumento de discursos de odio, de insultos en redes sociales, golpes, violencias y ya basta. Estamos en el siglo XXI y con las leyes que tenemos no tendríamos que estar condenando este tipo de hechos”.
Tatiana Casado ha ensalzado la figura de Pepa Charro, la Terremoto de Alcorcón, y el bar Flexas a la hora de construir una fiesta que se ha convertido en parte de la identidad de Palma y que Cort también ha decidido hacer desaparecer.
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