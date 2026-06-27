Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta abandono escolarSanción sanidad balearPeligro bosque BellverDelito electoralEgua de Troia OrgulloPremio arquitectura
instagramlinkedin

Armengol afirma que un PSIB "fuerte" y "unido" aspira a recuperar el Govern en 2027

Foto: J. Fernández Ortega

Foto: J. Fernández Ortega / Javier Fernández Ortega / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Palma

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha señalado este sábado que su partido en el archipiélago va "fuerte", está "unido" y aspira a recuperar el Govern en la cita electoral de 2027.

En declaraciones a la prensa a la entrada del Comité Federal del PSOE, ha subrayado que en Baleares hace años que "se padecen gobiernos de derechas con la ultraderecha" que se han traducido en "recortes sociales y de derechos" para la ciudadanía.

Armengol, que ya anunció que no repetería como candidata autonómica después de perder la presidencia balear en 2023, ha recordado que el PSIB hará su proceso de primarias en julio, durante el primer periodo estipulado por su partido para el proceso de elección de candidatos de 2027.

"Estamos trabajando muchísimo en la conferencia política lo que será el programa electoral de los socialistas de Baleares para la ciudadanía y seguiremos con la coherencia que hemos mantenido siempre", ha manifestado.

Ha asegurado que el PSOE dará apoyo en Baleares a los candidatos municipales, insulares y autonómicos con el objetivo de "convencer a la ciudadanía de que en 2027 es necesario ese cambio político" en el archipiélago.

Se centra en los municipios

En este sentido, ha avisado de que los alcaldes socialistas de los municipios de las Islas Baleares "tienen muy claro" que el próximo mes de mayo tienen una cita electoral y que, el "municipalismo", es "un reto fundamental para el partido".

Por otro lado, ha respondido a una pregunta sobre los diferentes casos de corrupción que rodean al PSOE asegurando que están pasando "momentos muy complicados" por estas situaciones "muy desagradables".

Noticias relacionadas y más

Sobre ello, ha agregado que "la gente que haya utilizado el nombre del PSOE para corromperse" ya, ni forma parte de la formación, "ni es bienvenida".

TEMAS

  • Armengol
  • elecciones
  • PSIB
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
  2. Invasión de serpientes en Mallorca: «Ni con un ejército las erradicamos»
  3. Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
  4. Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero
  5. Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
  6. El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
  7. El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares
  8. Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur

Armengol afirma que un PSIB "fuerte" y "unido" aspira a recuperar el Govern en 2027

Armengol afirma que un PSIB "fuerte" y "unido" aspira a recuperar el Govern en 2027

Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca

Guía de los mercadillos nocturnos de verano en Mallorca

Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Canarias

Rafa Nadal inaugura su primer hotel de cuatro estrellas en Canarias

Es Trenc estarà en venda, com tota Mallorca

Es Trenc estarà en venda, com tota Mallorca

Acusan de "postureo" LGTBIQ+ a Galmés por colocar la bandera arcoíris en el Consell solo para hacerse la foto y retirarla después

Acusan de "postureo" LGTBIQ+ a Galmés por colocar la bandera arcoíris en el Consell solo para hacerse la foto y retirarla después

El Consell asegura que retiró la bandera LGTBIQ+ para que “no la pisen” durante un concierto

Una serpiente hace nido en un olivo de Ibiza: "Había visto una y ahora he visto una más pequeñita"

Una serpiente hace nido en un olivo de Ibiza: "Había visto una y ahora he visto una más pequeñita"

Una encuesta sobre el abandono escolar revela que uno de cada cuatro alumnos de Baleares ha pensado en dejar los estudios

Una encuesta sobre el abandono escolar revela que uno de cada cuatro alumnos de Baleares ha pensado en dejar los estudios
Tracking Pixel Contents