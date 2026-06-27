Armengol afirma que un PSIB "fuerte" y "unido" aspira a recuperar el Govern en 2027

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha señalado este sábado que su partido en el archipiélago va "fuerte", está "unido" y aspira a recuperar el Govern en la cita electoral de 2027.

En declaraciones a la prensa a la entrada del Comité Federal del PSOE, ha subrayado que en Baleares hace años que "se padecen gobiernos de derechas con la ultraderecha" que se han traducido en "recortes sociales y de derechos" para la ciudadanía.

Armengol, que ya anunció que no repetería como candidata autonómica después de perder la presidencia balear en 2023, ha recordado que el PSIB hará su proceso de primarias en julio, durante el primer periodo estipulado por su partido para el proceso de elección de candidatos de 2027.

"Estamos trabajando muchísimo en la conferencia política lo que será el programa electoral de los socialistas de Baleares para la ciudadanía y seguiremos con la coherencia que hemos mantenido siempre", ha manifestado.

Ha asegurado que el PSOE dará apoyo en Baleares a los candidatos municipales, insulares y autonómicos con el objetivo de "convencer a la ciudadanía de que en 2027 es necesario ese cambio político" en el archipiélago.

Se centra en los municipios

En este sentido, ha avisado de que los alcaldes socialistas de los municipios de las Islas Baleares "tienen muy claro" que el próximo mes de mayo tienen una cita electoral y que, el "municipalismo", es "un reto fundamental para el partido".

Por otro lado, ha respondido a una pregunta sobre los diferentes casos de corrupción que rodean al PSOE asegurando que están pasando "momentos muy complicados" por estas situaciones "muy desagradables".

Sobre ello, ha agregado que "la gente que haya utilizado el nombre del PSOE para corromperse" ya, ni forma parte de la formación, "ni es bienvenida".