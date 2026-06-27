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Alerta amarilla en el interior y sur de Mallorca por máximas de hasta 37ºC

Así vive Mallorca la primera ola de calor del verano

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Así vive Mallorca la primera ola de calor del verano / Guillem Bosch

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EFE

Duna Márquez

Palma

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada este sábado la alerta amarilla (peligro bajo) en el interior y sur de Mallorca, con máximas que pueden alcanzar los 37ºC.

Mallorca es en la actualidad la única isla balear que todavía mantiene activas alertas por calor, después de que en los últimos días hubiera habido avisos también en las Pitiusas.

El archipiélago lleva varios días encadenando avisos amarillos en varios puntos como consecuencia del calor intenso, si bien este nivel de alerta implica bajo riesgo para la población en general.

Domingo: el día más caluroso del fin de semana

Lejos de un descenso térmico, el domingo incluso podría ser la jornada más calurosa.

La previsión apunta a temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en el interior de la isla, motivo por el que la AEMET mantiene un nuevo aviso amarillo durante las horas centrales del día.

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Los cielos seguirán poco nubosos y el viento continuará siendo flojo de componente este con brisas costeras.

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  • Alerta
  • Calor
  • alerta amarilla en Mallorca
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