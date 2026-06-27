Alerta amarilla en el interior y sur de Mallorca por máximas de hasta 37ºC
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada este sábado la alerta amarilla (peligro bajo) en el interior y sur de Mallorca, con máximas que pueden alcanzar los 37ºC.
Mallorca es en la actualidad la única isla balear que todavía mantiene activas alertas por calor, después de que en los últimos días hubiera habido avisos también en las Pitiusas.
El archipiélago lleva varios días encadenando avisos amarillos en varios puntos como consecuencia del calor intenso, si bien este nivel de alerta implica bajo riesgo para la población en general.
Domingo: el día más caluroso del fin de semana
Lejos de un descenso térmico, el domingo incluso podría ser la jornada más calurosa.
La previsión apunta a temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en el interior de la isla, motivo por el que la AEMET mantiene un nuevo aviso amarillo durante las horas centrales del día.
Los cielos seguirán poco nubosos y el viento continuará siendo flojo de componente este con brisas costeras.
- Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
- Invasión de serpientes en Mallorca: «Ni con un ejército las erradicamos»
- Confirman la sanción al catedrático de la UIB que coaccionó durante meses a una profesora
- Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares
- Grandes tenedores y pisos por reformar ya se ofrecen para entrar en el programa Lloguer Segur