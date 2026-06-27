Acusan a Galmés de colocar la bandera LGTBIQ+ en el Palau del Consell para la foto institucional y retirarla después
Més per Mallorca ha denunciado los hechos y ha colgado la bandera LGTBI en Cort, Consell y el Parlament para denunciar "el retroceso en derechos impulsado por PP y VOX"
El grupo político Més per Mallorca ha denunciado el "postureo" del Consell de Mallorca y ha acusado a su presidente, Llorenç Galmés, de colocar la bandera LGTBI en el interior del Palau del Consell únicamente para la fotografía institucional, ya que, según aseguran, esta misma mañana ya había sido retirada.
En un comunicado, la formación ecosobiranista ha criticado que "no hacen falta gestos de cara a la galería ni fotografías para cumplir con el expediente" y ha defendido que lo que realmente se necesita es "compromiso político durante todo el año con los derechos y la igualdad del colectivo LGTBI".
Despliegue de banderas
Además, y a modo de protesta, Més per Mallorca ha llevado a cabo este sábado el despliegue de varias banderas LGTBI en el Ayuntamiento de Palma, el Consell insular y el Parlament con el fin de denunciar el "retroceso preocupante y sostenido" de derechos con PP y Vox.
En el mismo comunicado ya citado, el partido ha explicado que ha llevado la acción con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI, en un momento donde "las políticas de igualdad han perdido centralidad en las instituciones".
La formación lo enmarca en una "deriva de desmantelamiento progresivo" sustituida, según han señalado, por gestos simbólicos sin impacto real.
En este sentido, Més ha puesto el foco en la polémica generada en el Ayuntamiento de Palma tras la ruptura con la entidad Ben Amics y la decisión de Cort de impulsar una programación propia del Orgullo, incluida una actividad festiva calificada por el movimiento LGTBI como un "tardeo turístico" y un ejemplo de "pinkwashing".
Según la formación, este cambio rompe el modelo de consenso que había permitido hasta ahora la coorganización de la verbena con el tejido asociativo.
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