Los venezolanos de Baleares hacen un llamamiento internacional para enviar rescatistas a la zona del terremoto

La asociación de venezolanos en Baleares Venbalears ha reclamado a la comunidad internacional el envío de rescatistas y maquinaria a la zona del país afectado por el terremoto.

Así lo ha solicitado la representante de la entidad Darisa Padrón, en declaraciones ofrecidas a los medios después del minuto de silencio que se ha guardado este viernes frente al Consolat de Mar, con representantes de las instituciones, el ámbito político, civil y militar de las islas.

Padrón ha indicado que la población del Estado de La Guaira estaría "totalmente devastada" y que tiene una superfície de algo menos que la mitad de la isla de Mallorca. "Muchas personas están debajo de los escombros, fallecidas o heridas, y por eso el hincapié en el envío de rescatistas, porque el tiempo es corto para ellos", ha recalcado.

De hecho, ha apuntado que tiene un familiar afectado en la zona donde pudo salir de su vivienda y ponerse a salvo junto a su hijo, pero que su casa se habría derrumbado.

Este colapso de los edificios, ha relatado, que habría provocado que la población se haya tenido que reasentar en las plazas de barrios de Caracas, como Altamira o Los Palos Grandes, porque tienen "miedo" de que las viviendas que no se han derruido puedan estar afectadas.

En el minuto de silencio, ha participado la presidenta del Govern, Marga Prohens, quien ha mandado un "abrazo de cariño, solidaridad y fuerza" al pueblo venezolano, tan numeroso en Baleares.

De este modo, ha señalado que ahora viven momentos "de mucha angustia, preocupación e incertidumbre" en unas horas que son "claves" para la recuperación de los desaparecidos y los heridos, al tiempo que ha trasladado el pésame a los familiares de los fallecidos.

Desde el Govern, ha indicado que se han ofrecido al Gobierno de España para poner a su disposición, dentro de los limitados recursos que dispone el archipiélago, cualquier ayuda que necesite ahora o en la postemergencia.

Prohens ha destacado que se han puesto en contacto con el Colegio Oficial de Psicología de Baleares (Copib) por si cualquier familiar de algún fallecido que resida en las islas pudiese necesitar apoyo psicológico, aunque ha puntualizado que por ahora "no tienen constancia" de esta circunstancia.

Por otra parte, ha incidido en que estarán a la espera para que desde la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid) les trasladen las posibles necesidades que tengan.

Asimismo, el Delegado del Goberno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha trasladado un mensaje de "solidaridad" al pueblo venezolano, tanto a los que viven en el país caribeño como a los migrantes llegados a España.

En ese sentido, ha argumentado que esta "tragedia" ha ocasionado la movilización de ayuda internacional y ha citado el caso de la "inmediata" reacción del Gobierno de España, con el envío de 59 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias con unidades caninas especializadas en la localización de personas atrapadas, material técnico, potabilizadoras de agua e ingenieros del Ejército de Tierra.

Por otra parte, Rodríguez ha remarcado que también ha partido un equipo de Aecid para evaluar las necesidades que se puedan requerir para estructurarlas y canalizarlas al pueblo venezolano. "A la tragedia hay que responder de la manera más eficiente posible y en eso está el Gobierno de España", ha defendido.