La UIB premia a alumnos de las islas con salidas al mar para acercarles a la investigación marina

Alumnos de tres centros educativos de Baleares disfrutaron en su final de curso de una jornada a bordo de una embarcación para conocer de cerca el trabajo de los científicos que investigan y protegen el medio marino, aprender sobre la biodiversidad del mar y, a la vez, disfrutar. La iniciativa forma parte del premio de la cuarta edición del concurso escolar Un Mar de Ciència, organizado por la Unidad de Divulgación y Cultura Científica (UDCC) de la Universitat de les Illes Balears (UIB), y tuvo lugar coincidiendo con la semana del Día Mundial de los Océanos.

Los estudiantes de 6.º de Primaria del CEIP Nostra Senyora de Jesús, de Ibiza, ganadores en la categoría de Creación Artística, realizaron una salida por el litoral ibicenco acompañados por las investigadoras Olivia Martínez, del grupo HEGEN de la UIB, y Mar Bo, del Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC). Ambas participan en el proyecto europeo Life-Prometheus, centrado en el estudio y la conservación de rayas y tiburones en las aguas de Baleares y explicaron a los niños las claves de esta iniciativa y la importancia de preservar y proteger a estas especies.

Por su parte, los alumnos de 3.º de ESO B del colegio Pius XII de Palma, vencedores en la modalidad de Redacción con el poema La mar que vull salvar, y los estudiantes del CEE Son Ferriol, premiados en la categoría de centros de educación especial, visitaron el archipiélago de Cabrera.

Allí participaron en una jornada de diversión con los compañeros, pero también de aprendizaje ya que pudieron atender las explicaciones de las investigadoras María Capa y Lucía Sainz Escudero, del grupo de Biodiversidad Balear de la UIB, quienes les explicaron la riqueza ecológica de uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo.

Estas actividades buscan concienciar sobre la importancia de preservar el medio marino y protegerlo frente a las distintas amenazas que afectan a la vida en el mar Mediterráneo.

El concurso Un Mar de Ciència está dirigido a estudiantes de cuarto, quinto y sexto de Primaria y de toda la Educación Secundaria de Baleares. Los participantes deben reflexionar sobre la conservación de los océanos mediante una creación artística o una obra literaria.

En esta cuarta edición han participado seis centros educativos (Pius XII, CEIP Nostra Senyora de Jesús, CEIP Miquel Capllonch, CEIP Maria Lluïsa Serra, CEE Son Ferriol y Mater), que presentaron un total de 16 trabajos.

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La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto europeo del Grupo 9 de Universidades (G-9) para el fomento de la divulgación científica y cuenta con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Según la UIB, este respaldo permite que el concurso trascienda el ámbito escolar y conecte a los estudiantes con la investigación que realizan las universidades y centros científicos de Baleares.