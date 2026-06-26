Talleres de verano de la Asociación Asperger Baleares: consulta las actividades, precios y horarios

La Asociación Asperger Baleares ha presentado su programa de actividades de verano, una propuesta dirigida tanto a personas socias como no socias y abierta a todas las edades (con la excepción del taller de fotografía, destinado a mayores de 16 años). Las actividades tendrán una duración aproximada de entre 1 y 2 horas y se desarrollarán a lo largo del verano, de lunes a viernes, en diferentes espacios.

La programación incluye una amplia variedad de propuestas pensadas para distintos perfiles. Entre ellas se encuentran talleres de escritura, informática, cine, juegos, karaoke, cultura, repostería, pintura y música. Parte de las actividades se realizarán en la sede de la asociación, mientras que otras tendrán lugar al aire libre.

Además, gracias a la colaboración de Apropa Cultura, se han conseguido entradas para actividades destinadas a entidades externas, ampliando así el alcance del programa. También se incluyen salidas a espacios como Palma Aquarium y otros parques temáticos, que contarán con un punto de acceso propio.

La organización ha previsto la presencia de dos psicólogos y un monitor en cada taller, con el objetivo de garantizar un acompañamiento adecuado y favorecer un entorno seguro y estructurado. La presidenta de la entidad, Eva García, ha subrayado que el objetivo principal de esta iniciativa es “fomentar la socialización en un entorno inclusivo". Asimismo, ha asegurado que “nos gustaría que se apuntasen personas que no tienen TEA para que conozcan estos perfiles y estén más en contacto con ellos”.

Precios de los talleres

La asociación ha establecido diferentes precios tanto para personas socias como no socias, con opciones por taller individual, bonos semanales y abonos mensuales o de verano completo.

En el caso de las personas socias, el precio de un taller individual es de 12 euros. También se ofrecen bonos semanales, como el pack de 4 talleres por 45 euros y el pack de 6 talleres por 60 euros, además de la opción de acceso ilimitado semanal por 80 euros. Para estancias más prolongadas, el precio del mes de julio completo es de 150 euros, el de agosto de 60 euros, y el abono para todo el verano asciende a 200 euros.

Por su parte, las personas no socias pueden acceder a un taller individual por 22 euros. Los bonos semanales incluyen el pack de 4 talleres por 75 euros y el pack de 6 talleres por 110 euros, así como el acceso ilimitado semanal por 130 euros. En cuanto a los abonos mensuales y de temporada, el precio de julio completo es de 220 euros, agosto de 90 euros y el verano completo de 280 euros.

Actividades y horarios

Estos serán cada uno de los talleres que se realizarán durante este verano:

29 de junio: Taller de ukelele, 17-18:15 horas

30 de junio: Taller de pintura al lienzo, 17-18:15 horas

1 de julio: Taller reposteria al micro, 17-18:15 horas

2 de julio: Juegos de mesa en la asociación, 17-19 horas

3 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas

6 de julio: Tour por Palma (visita guiada), a partir de las 18:20 horas

7 de julio: Cinefórum: Inside Out, 17-19:45 horas

8 de julio: Visita Es Baluard, 17-20 horas

9 de julio: Merienda en Can Joan de s’Aigo , 17-19:30 horas

10 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas

13 de julio: Taller de cortometrajes, 17-19:30 horas

14 de julio: Taller de percusión, 17-18:30 horas

15 de junio: Taller de maké, 17-18:30 horas; y Taller de escritura creativa, 18:30-19:45 horas

16 de junio: Visita a Palma Aquarium, 16-18:30 horas

17 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas

20 de julio: Cinefórum: La Vida de Chuck, 17-19:45 horas

21 de julio: Charla: música, pasión y artistas famosos, 18:45-20 horas; o Taller de percusión, 18:30-19:45 horas

22 de julio: Visita a la Lonja y exteriores de la Catedral, 17-19:30 horas

23 de julio: Taller de poesía, 17-20 horas (descanso de 15 minutos)

24 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas

27 de julio: Tour por Palma (visita guiada), a partir de las 18:20 horas

28 de julio: Taller de mindfulness, 17-18:15 horas; y Taller de salud ambiental, a partir de las 18:30 horas

29 de julio: Visita al Aquarium de Palma, 16-18:30 horas

30 de julio: Visita a CaixaForum Palma , 17-19 horas

31 de julio: Minigolf en Palmanova, 17-19 horas

3 de agosto: Taller de repostería al micro, 17-18:15 horas

4 de agosto: Club de lectura, 17-18:30 horas; y Taller de fotografía, 19-20 horas

5 de agosto: Taller de pintura al lienzo, 17-18:15 horas; y Fiesta Cosplay, 18:15-20 horas

6 de agosto: Juegos de mesa, 17-19 horas

7 de agosto: Tarde de karaoke, 17-19 horas

10 de agosto: Taller de repostería al micro, 17-19:30 horas

11 de agosto: Taller de artesanía natural, 17-18:15 horas; y Taller de teatro, 18:30-19:45 horas

12 de agosto: Taller de ukelele, 17-18:15 horas; y Taller de escritura creativa, 18:30 a 19:45 horas

13 de agosto: Cinefórum: Hóppers, 17-19:45 horas

14 de agosto: Tarde de karaoke, 17-19 horas

Después de la finalización de las actividades, la Asociación permanecerá cerrada por vacaciones hasta el mes de septiembre.