Talleres de verano de la Asociación Asperger Baleares: consulta las actividades, precios y horarios
La entidad ofrecerá actividades de ocio y formativas durante todo el verano, con precios diferenciados para socios y no socios, para fomentar la inclusión y la socialización
La Asociación Asperger Baleares ha presentado su programa de actividades de verano, una propuesta dirigida tanto a personas socias como no socias y abierta a todas las edades (con la excepción del taller de fotografía, destinado a mayores de 16 años). Las actividades tendrán una duración aproximada de entre 1 y 2 horas y se desarrollarán a lo largo del verano, de lunes a viernes, en diferentes espacios.
La programación incluye una amplia variedad de propuestas pensadas para distintos perfiles. Entre ellas se encuentran talleres de escritura, informática, cine, juegos, karaoke, cultura, repostería, pintura y música. Parte de las actividades se realizarán en la sede de la asociación, mientras que otras tendrán lugar al aire libre.
Además, gracias a la colaboración de Apropa Cultura, se han conseguido entradas para actividades destinadas a entidades externas, ampliando así el alcance del programa. También se incluyen salidas a espacios como Palma Aquarium y otros parques temáticos, que contarán con un punto de acceso propio.
La organización ha previsto la presencia de dos psicólogos y un monitor en cada taller, con el objetivo de garantizar un acompañamiento adecuado y favorecer un entorno seguro y estructurado. La presidenta de la entidad, Eva García, ha subrayado que el objetivo principal de esta iniciativa es “fomentar la socialización en un entorno inclusivo". Asimismo, ha asegurado que “nos gustaría que se apuntasen personas que no tienen TEA para que conozcan estos perfiles y estén más en contacto con ellos”.
Precios de los talleres
La asociación ha establecido diferentes precios tanto para personas socias como no socias, con opciones por taller individual, bonos semanales y abonos mensuales o de verano completo.
En el caso de las personas socias, el precio de un taller individual es de 12 euros. También se ofrecen bonos semanales, como el pack de 4 talleres por 45 euros y el pack de 6 talleres por 60 euros, además de la opción de acceso ilimitado semanal por 80 euros. Para estancias más prolongadas, el precio del mes de julio completo es de 150 euros, el de agosto de 60 euros, y el abono para todo el verano asciende a 200 euros.
Por su parte, las personas no socias pueden acceder a un taller individual por 22 euros. Los bonos semanales incluyen el pack de 4 talleres por 75 euros y el pack de 6 talleres por 110 euros, así como el acceso ilimitado semanal por 130 euros. En cuanto a los abonos mensuales y de temporada, el precio de julio completo es de 220 euros, agosto de 90 euros y el verano completo de 280 euros.
Actividades y horarios
Estos serán cada uno de los talleres que se realizarán durante este verano:
- 29 de junio: Taller de ukelele, 17-18:15 horas
- 30 de junio: Taller de pintura al lienzo, 17-18:15 horas
- 1 de julio: Taller reposteria al micro, 17-18:15 horas
- 2 de julio: Juegos de mesa en la asociación, 17-19 horas
- 3 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas
- 6 de julio: Tour por Palma (visita guiada), a partir de las 18:20 horas
- 7 de julio: Cinefórum: Inside Out, 17-19:45 horas
- 8 de julio: Visita Es Baluard, 17-20 horas
- 9 de julio: Merienda en Can Joan de s’Aigo, 17-19:30 horas
- 10 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas
- 13 de julio: Taller de cortometrajes, 17-19:30 horas
- 14 de julio: Taller de percusión, 17-18:30 horas
- 15 de junio: Taller de maké, 17-18:30 horas; y Taller de escritura creativa, 18:30-19:45 horas
- 16 de junio: Visita a Palma Aquarium, 16-18:30 horas
- 17 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas
- 20 de julio: Cinefórum: La Vida de Chuck, 17-19:45 horas
- 21 de julio: Charla: música, pasión y artistas famosos, 18:45-20 horas; o Taller de percusión, 18:30-19:45 horas
- 22 de julio: Visita a la Lonja y exteriores de la Catedral, 17-19:30 horas
- 23 de julio: Taller de poesía, 17-20 horas (descanso de 15 minutos)
- 24 de julio: Juegos en la playa, 17-19 horas
- 27 de julio: Tour por Palma (visita guiada), a partir de las 18:20 horas
- 28 de julio: Taller de mindfulness, 17-18:15 horas; y Taller de salud ambiental, a partir de las 18:30 horas
- 29 de julio: Visita al Aquarium de Palma, 16-18:30 horas
- 30 de julio: Visita a CaixaForum Palma, 17-19 horas
- 31 de julio: Minigolf en Palmanova, 17-19 horas
- 3 de agosto: Taller de repostería al micro, 17-18:15 horas
- 4 de agosto: Club de lectura, 17-18:30 horas; y Taller de fotografía, 19-20 horas
- 5 de agosto: Taller de pintura al lienzo, 17-18:15 horas; y Fiesta Cosplay, 18:15-20 horas
- 6 de agosto: Juegos de mesa, 17-19 horas
- 7 de agosto: Tarde de karaoke, 17-19 horas
- 10 de agosto: Taller de repostería al micro, 17-19:30 horas
- 11 de agosto: Taller de artesanía natural, 17-18:15 horas; y Taller de teatro, 18:30-19:45 horas
- 12 de agosto: Taller de ukelele, 17-18:15 horas; y Taller de escritura creativa, 18:30 a 19:45 horas
- 13 de agosto: Cinefórum: Hóppers, 17-19:45 horas
- 14 de agosto: Tarde de karaoke, 17-19 horas
Después de la finalización de las actividades, la Asociación permanecerá cerrada por vacaciones hasta el mes de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
- Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
- Invasión de serpientes en Mallorca: «Ni con un ejército las erradicamos»
- Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero
- Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
- El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
- Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica
- El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares