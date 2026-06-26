Aquí no se salva ni es Trenc

Sin la acción directa de los ecologistas incluso bajo el formato radical de una invasión, Dragonera y Cabrera estarían completamente urbanizadas, y no solo semiurbanizadas como ahora mismo. Hubo un día en que el Gob mallorquín fue la envidia del Greenpeace internacional, con un influjo que sirvió para que UM votara la protección de es Trenc, a cambio de que el partido fuera erradicado de Campos a perpetuidad.

La renuncia colectiva en este siglo a remediar la situación de Mallorca se debe solo en parte al espejismo de que la barbarie del PSOE, gobernante en 16 de los 26 años transcurridos, es inferior al salvajismo destructor del PP. Sobre todo, la irreversibilidad se debe a la simplificación de la respuesta a la pregunta fundamental, qué estás dispuesto a sacrificar por Mallorca. Nada.

Entrevistábamos en Deià a una famosa ecologista. A la hora de las fotos, le sugerimos retratarla junto a la piscina de su casa. «¡¡No, que es ilegal!!». En este contexto, ningún paraje mallorquín saldrá indemne, y el Govern Prohens se encarga de condenarlos legalmente. El importante objetivo de la manifestación convocada en julio no consiste en salvar es Trenc, sino en demostrar que ni es Trenc tiene salvación en la isla caníbal.

Terraferida practica el mejor periodismo de Mallorca, y despertaba las simpatías de la derecha cuando cantaba las verdades del Pacto. El Gob se ha hundido en la irrelevancia, según reconocen hoy hasta los dirigentes que antaño insultaban a quienes anotaban esa evidencia. ‘Menys turisme’ es más misterioso que Rosario Sánchez, por citar a una candidata que puede competir en grisura con cualquier conseller del actual Govern. Y como la mejor manera de proteger es Trenc consiste en no visitarlo, monten una fila cero que será la más concurrida del acto.