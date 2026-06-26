Rosario Sánchez lanza su candidatura en el PSIB para disputar el Govern a Prohens: "Baleares vive una inercia dramática"

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha presentado este viernes su candidatura a las primarias del PSIB-PSOE para convertirse en la candidata socialista a la presidencia del Govern en las elecciones autonómicas de 2027, con un discurso en el que ha reivindicado la unidad del partido y ha cargado duramente contra las políticas del Ejecutivo de Marga Prohens en materia de vivienda, territorio, turismo y servicios públicos. Frente a la derecha, ha reivindicado la identidad de la sociedad balear: "Los ciudadanos no son racistas, ni clasistas, ni oportunistas ni frívolos".

Arropada por los principales dirigentes del partido y militantes socialistas, Sánchez ha asegurado sentirse "un poco impresionada" por compartir el acto con personas que considera sus referentes políticos. "Son quienes me han enseñado todo sobre socialismo", ha afirmado, antes de reivindicar el legado de expresidentes como Xisco Antich y Francina Armengol, a quienes ha definido como "gigantes" que, junto a muchas otras personas, construyeron los proyectos colectivos del socialismo balear. La presidenta del Congreso no ha estado presente en el acto celebrado en Palma.

"Cuatro años más de PP y Vox dejarían daños irreversibles"

La aspirante socialista ha situado las próximas elecciones como un momento decisivo para el futuro del archipiélago. A su juicio, la comunidad vive una "inercia dramática" que debe romperse. "2027 tiene que ser un punto de inflexión. Si hay cuatro años más de PP y Vox habrá cuestiones que ya no tendrán marcha atrás", ha advertido.

Según Sánchez, las Islas afrontan "riesgos medioambientales, sociales y económicos" cada vez mayores. Ha advertido de que la desigualdad está provocando fracturas sociales y generacionales y ha denunciado que Baleares "se ha entregado a un mercado salvaje y sin regular que se vuelve contra sí mismo y arrasa con todo lo que antes era riqueza".

Por ello, ha prometido construir un proyecto "empático, que emocione y que nazca en cada isla y en cada pueblo", convencida de que el PSIB representa "el proyecto de la mayoría social" y un modelo basado en la convivencia.

Vivienda: más parque público y regulación del alquiler turístico

La vivienda ha ocupado buena parte de su intervención. Sánchez ha calificado el acceso a un hogar como "el problema más grave" de Baleares y ha acusado al Ejecutivo autonómico de haber agravado la situación durante esta legislatura. "Solo hemos dado pasos atrás. Los precios son cada vez más caros y la vivienda cada vez más inaccesible", ha lamentado.

Como principales compromisos ha planteado convertir la construcción de vivienda pública en una prioridad presupuestaria, impulsar una "fuerte regulación" del alquiler turístico, combatir la especulación inmobiliaria y aplicar la Ley estatal de Vivienda para limitar el precio de los alquileres. En este punto ha acusado directamente a Marga Prohens de negarse a declarar zonas tensionadas. "Lo hace para proteger a sus amigos, para que hagan negocio con la necesidad más profunda de la gente de esta tierra", ha sostenido.

Críticas al modelo turístico y económico

La secretaria de Estado también ha defendido recuperar el liderazgo de Baleares en innovación turística y ha reprochado al Govern haber abandonado esa tradición. "Dejamos recursos a tutiplén, pero no hemos visto ninguna inversión para transformar el modelo turístico", ha criticado. Sánchez ha defendido que el futuro pasa por diversificar la economía y mejorar la calidad del turismo, recordando que cuando explica fuera de España que Baleares recibe cerca de 19 millones de turistas con apenas 1,3 millones de habitantes "la gente no se lo cree".

También ha criticado la Mesa por la Sostenibilidad impulsada por el Govern, al considerar que, tres años después de su puesta en marcha, sigue sin ofrecer soluciones reales porque, según ha dicho, "el modelo turístico no les importa; lo que les importa es el modelo inmobiliario".

Territorio

En materia territorial, ha situado la protección del suelo como una de las grandes diferencias con el PP y ha advertido de que "la joya de la corona" que corre más peligro es precisamente el modelo territorial de Baleares. Ha recuperado una vieja afirmación del expresidente Gabriel Cañellas, que aspiraba a convertir las Islas en "la segunda residencia de Europa". "Dan ganas de decirle: mira, ya lo somos", ha ironizado.

En esa línea ha acusado al Ejecutivo autonómico de impulsar una política urbanística orientada a la especulación. Según ha dicho, Prohens representa "una versión 2.0 de esa política inmobiliaria destructora del PP", al tiempo que ha denunciado la aprobación de una amnistía urbanística y las modificaciones legislativas que, a su juicio, ponen en riesgo espacios protegidos como es Trenc. "Le tienen unas ganas brutales a es Trenc. Lo han puesto en el punto de mira de los especuladores", ha denunciado.