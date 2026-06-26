La Policía Nacional homenajea a los 188 agentes víctimas del terrorismo y pide que su recuerdo "perdure"

La Policía Nacional ha rendido este viernes en Palma un homenaje a los 188 agentes asesinados por el terrorismo en España entre 1968 y 2015, en un acto en el que el jefe superior en Baleares, José Antonio Puebla, ha pedido que su recuerdo "perdure en las nuevas generaciones".

El acto ha tenido lugar en la Jefatura Superior de Policía de Baleares y ha contado con la asistencia del delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez; la presidenta del Govern, Marga Prohens; el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne; y el alcalde de Palma, Jaime Martínez, entre otros.

Durante su intervención, Puebla ha recordado cómo era el trabajo de la Policía durante las décadas de 1970 y 1980 trabajando contra ETA y el impacto de las muertes de sus compañeros, por lo que ha insistido en la necesidad de preservar su memoria entre las nuevas generaciones. También ha compartido un recuerdo personal de su juventud, cuando veía por televisión los funerales de agentes asesinados, y ha subrayado que los responsables de aquellos atentados "tuvieron penas de cárcel y cayeron en la más absoluta ignominia".

Asimismo, ha defendido que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de transmitir esta parte de la historia a quienes no la vivieron directamente. "Tenemos que procurar que esto perdure en las nuevas generaciones. Es nuestra responsabilidad que no sean ajenos a esto, es parte de nuestra historia", ha señalado.

Por su parte, el delegado del Gobierno ha señalado que este tipo de homenajes son "necesarios" para "mantener vivo el recuerdo de las víctimas" y ha definido la memoria de las victimas como una forma de homenaje y como una necesidad para las nuevas generaciones. Rodríguez ha subrayado que la sociedad española "debe mucho" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y al conjunto del ordenamiento jurídico por su papel en la lucha contra el terrorismo, así como a las víctimas de distintos ámbitos profesionales.

El delegado ha advertido de que la violencia terrorista no solo causó la muerte de sus víctimas, sino que también pretendió cercenar libertades fundamentales como el derecho al voto o la posibilidad de salir de casa sin escolta, algo que ha calificado de "ruin".

Asimismo, ha defendido que la derrota del terrorismo forma parte de la historia colectiva de España y ha reivindicado el orgullo de una sociedad que "fue capaz de acabar con este terrorismo", aunque ha advertido de que no puede darse por hecho que la violencia haya desaparecido.

Durante el acto se ha proyectado un vídeo conmemorativo y la ceremonia ha concluido con la interpretación del himno de la Policía Nacional y del canto de homenaje a los caídos de las Fuerzas Armadas, "La muerte no es el final".