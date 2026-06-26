El Obispado de Mallorca y Cáritas lanzan una campaña para ayudar a las víctimas de Venezuela

El Obispado de Mallorca y Cáritas Diocesana han lanzado una campaña de emergencia para ayudar a las víctimas de los terremotos en Venezuela del 24 de junio, con un canal de donaciones. En la isla, Cáritas Diocesana ha abierto un canal para facilitar las donaciones de personas, empresas e instituciones que deseen colaborar con la respuesta humanitaria.

Cáritas Venezuela ha activado su red de respuesta de emergencia y ha habilitado un centro nacional de acopio en la sede de la Conferencia Episcopal Venezolana para canalizar la ayuda humanitaria, ha explicado el Obispado de Mallorca en un comunicado.

Por su parte, Cáritas Española ha destinado una primera ayuda de 300.000 euros procedente de su Programa de Emergencias para atender las necesidades más urgentes de la población afectada y ha puesto en marcha la campaña 'Cáritas con Venezuela'.

Aportaciones a través de transferencia bancaria o Bizum

Las aportaciones pueden realizarse mediante transferencia bancaria al ES04 2100 0011 8902 0098 3959, a través de Bizum (38191), indicando el concepto 'Emergencia Venezuela'. También pueden hacerse desde la página web de Cáritas Mallorca (www.caritasmallorca.org) donde se ha habilitado un apartado específico para colaborar con esta campaña de emergencia.

Además del llamamiento a la solidaridad, Cáritas Mallorca trabaja también para ofrecer acompañamiento a la comunidad venezolana residente en la isla.

El equipo de psicólogos de la entidad está trabajando para activar un grupo de apoyo que permita brindar una primera atención psicológica de emergencia a venezolanos que viven en Mallorca y que, en muchos casos, continúan sin tener noticias sobre el paradero o la situación de sus familiares en las zonas afectadas por el terremoto.

El obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha mantenido contacto con el sacerdote venezolano Albert José Marchán, vicario parroquial de la parroquia de la Inmaculada Concepción de Son Sardina, quien estos días está acompañando y ofreciendo apoyo a la comunidad venezolana residente en Mallorca.