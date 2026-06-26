Quién es quién en el nuevo equipo rectoral de la Universitat de Mallorca

El Consejo de Gobierno de la Universitat de Mallorca (UMAC-ADEMA), que preside Diego González Carrasco, ha aprobado, a propuesta del rector, el equipo rectoral que conformará el Consejo de Dirección de la institución.

La Universitat de Mallorca (UMAC) ha configurado su nuevo equipo rectoral con una estructura de marcado perfil interdisciplinar, académico, investigador, internacional y de gestión, en una etapa fundacional en la que la nueva institución aspira a consolidarse como un proyecto universitario conectado con la sociedad balear, comprometido con el desarrollo científico, cultural y de diversificación socioeconómica de las Islas, y con carácter internacional.

El Consejo de Gobierno nombró rector a Pere Riutord Sbert, doctor en Medicina y Cirugía, especialista en Estomatología y uno de los referentes de la odontología en las Islas, con una trayectoria de más de cuatro décadas vinculada a la docencia universitaria, la investigación aplicada, la práctica clínica, la innovación odontológica y la gestión institucional.

Pere Riutord Sbert / UMAC-ADEMA

Riutord asume el rectorado bajo el impulso del presidente del Consejo de Gobierno, Diego González, considerado una figura clave en la puesta en marcha del nuevo proyecto universitario. El nuevo rector ha agradecido expresamente su confianza y ha destacado su visión para hacer posible una institución que nace con la voluntad de contribuir al desarrollo educativo, científico, cultural y social de Baleares.

Diego González / UMAC-ADEMA

La composición del equipo rectoral refleja una apuesta por una universidad transversal, en la que confluyen las ciencias de la salud, el arte, la arquitectura, las ciencias sociales, la comunicación, la calidad académica, la internacionalización y la transformación digital. El denominador común es la combinación entre experiencia universitaria, conocimiento aplicado y conexión con el entorno profesional, institucional y socioeconómico de las Islas.

El equipo rectoral es el siguiente:

Secretaria General y el Vicerrectorado de Titulaciones y Ordenación Académica

La Secretaria General y el Vicerrectorado de Titulaciones y Ordenación Académica estarán a cargo de Pilar Tomás Gil, doctora en Ciencias de la Educación, acreditada por ANECA, licenciada en Psicopedagogía por la UNED y licenciada en Psicología por la Universidad de Valencia. Desde el curso 2020-2021 ha ejercido como secretaria académica de la Escuela Universitaria ADEMA, donde ha coordinado la gestión administrativa y ha participado en los procesos de elaboración, seguimiento y acreditación de titulaciones universitarias.

Pilar Tomás Gil / UMAC-ADEMA

Pilar Tomás combina la gestión académica con la docencia y la investigación. Forma parte del grupo ADEMA Salud y ha participado en estudios relacionados con epidemiología, salud pública y odontología. Su trayectoria aporta al nuevo equipo rectoral una visión centrada en la ordenación académica, la calidad de los títulos y el acompañamiento al alumnado.

Vicerrectorado de Calidad y Servicios

El Vicerrectorado de Calidad y Servicios será asumido por Carlos López Roig, doctor en Ciencia y Tecnología Química por la Universitat de les Illes Balears, institución en la que desarrolló actividad investigadora y docente durante varios años. Su trayectoria combina formación científica, experiencia universitaria y una sólida especialización en gestión de organizaciones, sistemas de calidad, evaluación del desempeño y mejora continua. Está acreditado por la Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears. Antes de su incorporación al ámbito universitario, inició su recorrido profesional en el sector de la calidad y la industria alimentaria, donde participó en la implantación, mantenimiento y mejora de sistemas de gestión basados en estándares nacionales e internacionales.

Carlos López Roig / UMAC-ADEMA

Desde 2020 desarrolla su actividad en la Escuela Universitaria ADEMA, donde asumió inicialmente las funciones de director de Calidad y profesor universitario, y posteriormente fue nombrado director general de la institución. Desde esa responsabilidad ha coordinado el desarrollo operativo de distintas áreas académicas, administrativas y de servicios, además de participar en procesos de verificación, seguimiento y acreditación de titulaciones universitarias.

Vicerrectorado de Cultura

El Vicerrectorado de Cultura quedará bajo la dirección de Amparo Sard Valor, doctora en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona, artista, docente e investigadora, Sard cuenta con una amplia trayectoria académica y una consolidada proyección internacional. Ha sido profesora durante dos décadas en la Universidad de Barcelona y actualmente es jefa de estudios del Grado en Bellas Artes en ADEMA.

Amparo Sard Valor / UMAC-ADEMA

Su carrera artística e investigadora se ha desarrollado en instituciones nacionales e internacionales, con exposiciones individuales y colectivas en museos y centros como el MACRO de Roma, TEA Tenerife Espacio de las Artes, el Museo ABC de Madrid, el DA2 de Salamanca, el Casal Solleric de Palma, el Irish Museum of Modern Art, White Box de Nueva York, BOZAR de Bruselas, el Museo Nacional de Arte Contemporáneo de Corea y el Royal Ontario Museum. Su incorporación sitúa la cultura y la creación contemporánea como uno de los ejes estratégicos del proyecto universitario.

Vicerrectorado de Investigación

El Vicerrectorado de Investigación estará dirigido por Ángel Arturo López González, doctor en Medicina por la Universitat de les Illes Balears, especialista en Medicina del Trabajo, secretario general de la Reial Acadèmia de Medicina de les Illes Balears y responsable del grupo de investigación ADEMA Salud.

Ángel Arturo López González / UMAC-ADEMA

Su trayectoria investigadora se ha centrado en la medicina del trabajo, la salud laboral, la prevención, los estilos de vida y la salud. Ha dirigido tesis doctorales, proyectos de fin de especialidad y cuenta con una amplia producción científica en revistas indexadas. Su perfil refuerza una de las líneas esenciales de la nueva universidad: la investigación aplicada y la transferencia de conocimiento en ámbitos de impacto directo sobre la salud y la sociedad.

Vicerrectorado de Salud

El Vicerrectorado de Salud será asumido por Carla Busquets Cortés, doble licenciada en Biología y Bioquímica por la Universitat de les Illes Balears, doctora en Nutrición y Ciencias de los Alimentos y acreditada por ANECA para distintas figuras docentes universitarias.

Carla Busquets Cortés / UMAC-ADEMA

Carla Busquets ha desarrollado su carrera en investigación nutricional, ensayos clínicos, salud pública y docencia universitaria. Ha trabajado en el Instituto de Investigación Sanitaria de las Islas Baleares y en hospitales universitarios, además de ejercer como personal docente e investigador en ADEMA, con docencia en los grados de Odontología y Nutrición Humana y Dietética. Su producción científica se centra en nutrición, actividad física, composición corporal, resistencia a la insulina, riesgo cardiometabólico, estrés oxidativo e inflamación.

Vicerrectorado de Programas Estratégicos y Campus

El Vicerrectorado de Programas Estratégicos y Campus corresponderá a Guillem Aloy Bibiloni, arquitecto, investigador y docente. Doctor por la Universitat Politècnica de Catalunya Barcelona Tech, ha desarrollado una línea de investigación vinculada a la relación entre teatro, arquitectura y ciudad, con especial atención a Palma, reconocido con el Premio de Investigación Ciudad de Palma y por el Institut d’Estudis Catalans. También, recibió el premio de investigación Pilar Juncosa de la Fundació Pilar i Joan Miró.

Guillem Aloy Bibiloni / UMAC-ADEMA

Aloy ha publicado en revistas especializadas sobre arte, cultura, arquitectura, teatro y ciudad, y ha realizado estancias investigadoras y docentes en Barcelona, París y Berlín. También ha participado como docente visitante en instituciones como la Architectural Association Visiting School, la Aarhus School of Architecture, la Royal Danish Academy y la ENSA de París Malaquais. Su perfil aporta al equipo rectoral una visión estratégica sobre campus, espacios de aprendizaje, arquitectura, cultura urbana y programas interdisciplinarios.

Vicerrectorado de Alumnado e Internacionalización

El Vicerrectorado de Alumnado e Internacionalización recaerá en Carles Francesc Baeza Server, licenciado en Sociología, doctor en Arquitectura y profesor del área de Intervención Sociocomunitaria. Su perfil se sitúa en la intersección entre las ciencias sociales y la arquitectura, con una trayectoria docente e investigadora desarrollada en España y Argentina.

Carles Francesc Baeza Server / UMAC-ADEMA

Baeza Server incorpora una mirada transdisciplinar sobre la comunidad universitaria, los entornos de aprendizaje y la experiencia del alumnado. Su trayectoria en redes académicas internacionales y su participación en proyectos de arquitectura, urbanismo y desarrollo curricular refuerzan la dimensión global de la nueva universidad y su voluntad de crear vínculos con instituciones académicas y organizaciones internacionales.

Vicerrectorado de Innovación y Transformación Digital

El Vicerrectorado de Innovación y Transformación Digital estará al frente de Marta González Rivas, graduada en Odontología. Tiene también formación superior en animación 3D y creación de entornos interactivos. Su trayectoria combina experiencia en game design, práctica asistencial y actividad profesional en ADEMA, lo que conecta la innovación digital con los nuevos lenguajes interactivos, la formación sanitaria y la evolución tecnológica de los entornos educativos. Además, ha trabajado en colaboración con el equipo directivo de coordinación de la Clínica Universitaria ADEMA y actualmente coordina el campus Jaime III.

Marta González Rivas / UMAC-ADEMA

Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales

El Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones Institucionales será asumido por Cheska Díaz Carrillo, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y periodista con más de treinta años de experiencia en medios de comunicación, instituciones públicas, organizaciones empresariales, entidades educativas y proyectos universitarios.

Cheska Díaz Carrillo / UMAC-ADEMA

Díaz ha trabajado en medios como Agencia EFE, Radio Nacional de España, El Mundo, el Grupo Voz y ha ocupado la dirección de comunicación en la Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB), la Asociación de Industriales de Mallorca (ASIMA) y distintas consellerías del Govern de les Illes Balears. Actualmente es directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Escuela Universitaria ADEMA, forma parte de su Patronato y de su comité de dirección. Su perfil refuerza la proyección pública, institucional y social de la nueva universidad.

Con este equipo, la Universitat de Mallorca inicia una etapa marcada por la construcción de una gobernanza universitaria plural, en la que la experiencia académica se combina con la investigación científica, la cultura, la salud, la arquitectura, la comunicación, la calidad institucional y la transformación digital.

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La nueva estructura rectoral responde a una idea de universidad conectada con su territorio, pero abierta al contexto nacional e internacional. Una institución que aspira a retener y atraer talento, impulsar la transferencia de conocimiento, fortalecer la relación con el tejido social y profesional de Baleares y contribuir a la formación de nuevas generaciones desde una perspectiva humanista, científica e interdisciplinar.