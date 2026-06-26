Marquesinas de la EMT Palma sin humo: "En esta parada no se fuma, se respira"

Las marquesinas de autobús de Palma, a partir de este viernes, serán una herramienta de concienciación de los actos nocivos del tabaquismo en busca de fomentar hábitos saludables en los espacios públicos.

La Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares y la Empresa Municipal de Transportes de Palma han colocado esta mañana el primer adhesivo de la campaña en la parada número 1 correspondiente a la Àrea d'Intercanvi de la calle Sindicato.

Bajo el lema: "En esta parada no se fuma, se respira", este convenio invoucrará a las más de 350 paradas de bus ubicadas en toda la ciudad con el objetivo de sensibilizar y evitar el consume de tabaco en espacios públicos compartidos, sin llegar a prohibir dicha práctica.

En el acto, el teniente de alcalde de Mobilitat y presidente de la EMT Palma, Toni Deudero, ha confirmado que a mediados del próximo mes de julio, los voluntarios de la asociación habrán finalizado con la colocación de los adhesivos.

Deudero ha expuesto: "Desde el Ayuntamiento de Palma ponemos a disposición las herramientas que tenemos para ayudar a esta sensibilización. La red de transporte público es un espacio compartido por miles de personas cada día y debemos contribuir a que sea cada vez más respetuoso para todos los usuarios”.

Imagen del acto en el que posan el teniente de alcalde de Mobilitat y presidente de la EMT Palma, Toni Deudero; el gerente de la EMT Palma, Juanjo Elías; y el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en las Illes Balears, José Reyes. / Ayuntamiento de Palma

"Queremos hacer llegar este mensaje tan importante a la población. Evitar el tabaco es esencial para evitar el dessarrollo de cáncer. El fumador pasivo también corre el riesgo de sufrir esta enfermedad por estar expuesto al humo del tabaco", ha explicado en el acto el presidente de la asociación de las Islas Baleares, José Reyes.

Reyes ha subrayado que “convertir las marquesinas en espacios libres de humo contribuye a desnormalizar el consumo de tabaco y a proteger, especialmente, a las generaciones más jóvenes de conductas que afectan gravemente a la salud, ya que la prevención sigue siendo una de las herramientas más eficaces para reducir el impacto del cáncer, y acciones como esta contribuyen a construir una sociedad más consciente y comprometida”.