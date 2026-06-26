Margalida Miró Bonet se convierte en la primera enfermera catedrática de Baleares

La Enfermería de las Illes Balears vive un momento histórico. La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha incorporado a la Dra. Margalida Miró Bonet como la primera enfermera mujer que obtiene una cátedra en Baleares. También ha sido nombrado como catedrático el Dr. Juan de Pedro Gómez. Con estos nombramientos, ya son cuatro los profesionales de Enfermería que han alcanzado la máxima categoría académica en la universidad.

Según el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de las Illes Balears (COIBA), este reconocimiento supone romper una doble barrera para las mujeres dentro del ámbito universitario y profesional. Asimismo, estas nuevas cátedras ponen en valor el papel de la Enfermería en la generación de conocimiento y en la mejora de la atención sanitaria.

Margalida Miró Bonet desarrolla su labor docente e investigadora en la UIB desde hace casi tres décadas. Su trabajo se ha centrado en el estudio del cuidado desde una perspectiva histórica, social y crítica, además de impulsar metodologías innovadoras en la enseñanza universitaria.

Por su parte, Juan de Pedro Gómez cuenta con una amplia trayectoria académica y de gestión dentro de la UIB. Su investigación se ha enfocado en la aplicación de la evidencia científica a la práctica clínica y en la mejora de la calidad asistencial. Además, ha desempeñado un papel destacado en la formación de nuevos investigadores y en el asesoramiento a profesionales de Enfermería.