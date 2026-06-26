Interceptada una patera con 30 inmigrantes en la costa de Formentera

La Guardia Civil ha interceptado este viernes una patera con un grupo de 30 inmigrantes de origen subsahariano en la línea de costa del Faro de la Mola, en Formentera. La embarcación ha sido localizada a las 11.30 horas, en una actuación en la que también ha intervenido la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC), según ha informado la Delegación del Gobierno en Baleares.

Se trata de la segunda patera registrada este viernes en Formentera y la tercera durante la jornada en Baleares, después de que hayan sido localizadas otras 28 personas magrebíes que han llegado a Formentera y Santanyí, en Mallorca, en otros dos botes.

En concreto, la Guardia Civil ha localizado el primer grupo de 14 personas en la línea de costa de la zona de Es Copinar, en Formentera, a las 6:20 horas.

Poco después, a las 7:20 horas, han sido interceptados otros 14 migrantes de origen magrebí en la línea de costa de la zona de Portopetro, en Santanyí.

Más de 2.000 migrantes han llegado en pateras a Baleares en lo que va de año

Exactamente, 2.465 migrantes a bordo de 130 pateras han llegado a Baleares en lo que va de año, según datos recopilados por EFE a partir de la información facilitada por la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior.

Durante 2025 arribaron a las islas 7.321 personas en 401 embarcaciones procedentes de Argelia, lo que supuso un aumento del 24,5% en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.