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El Govern habilita una web con toda la información y el seguimiento estadístico del acuerdo de cruceros

El objetivo es promover un turismo de navegación más sostenible en Palma durante el periodo 2027-2031

El buque 'Mein Schiff 2'.

El buque 'Mein Schiff 2'. / Isaac Buj / Europa Press - Archivo

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EP

El Govern ha puesto en marcha un nuevo espacio web monográfico dedicado exclusivamente a recoger toda la información, medidas y el seguimiento estadístico del Memorándum de Entendimiento (MOU) firmado con las principales compañías navieras para promover un turismo de cruceros más sostenible en Palma durante el periodo 2027-2031.

En el sitio web, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes pone a disposición del público general y del sector el contenido íntegro de este pacto estratégico alcanzado de manera conjunta entre el Govern, el Ayuntamiento de Palma y una veintena de navieras con la mediación de la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA).

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, ha destacado que "con la activación de este portal, el Govern cumple de forma rigurosa con los criterios de comunicación y transparencia acordados al redactar el acuerdo". El objetivo, ha explicado, es que cualquier ciudadano pueda comprobar, con datos oficiales y contrastados, el funcionamiento y el cumplimiento estricto de las medidas de contención y sostenibilidad que se han pactado a largo plazo para Palma.

Acceso directo a estadísticas mensuales y medidas del MOU

Una de las funciones principales de la web será la publicación de informes mensuales sobre las escalas realizadas en el puerto de Palma, así como una memoria anual con los avances logrados bajo este nuevo marco de colaboración.

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De esta forma, el portal se convertirá en la herramienta pública oficial para monitorizar el cumplimiento de los criterios y condiciones acordados.

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