La exmujer del oligarca ruso Kolesov comparece en el juzgado de Palma para declarar como testigo

La exmujer del oligarca ruso Nikolai Kolesov, próximo al presidente Vladimir Putin al ser uno de los principales contratistas de Defensa del Kremlin como fabricante de helicópteros militares, cuyo círculo más cercano está siendo investigado por los presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la hacienda pública y frustración de ejecución por supuestamente colaborar con el magnate y poner a nombre de familiares cinco mansiones de Calvià para sortear las sanciones impuestas por la Unión Europea a causa de la invasión de Ucrania, compareció ayer por la mañana en los juzgados de Palma para declarar como testigo.

La expareja del multimillonario ruso, que fue gobernador de la región de Amur y director de Rostec, el gigante estatal que agrupa a la mayoría de las empresas de defensa del país, se desdijo en un primer momento ante el juez de la versión que ofreció el pasado mes de abril en la Jefatura Superior de Policía en Palma. “Esto yo no lo dije”, aseguró ayer de forma rotunda ante el magistrado de Palma que instruye el caso.

La ciudadana de origen ruso ayer estuvo asistida por una intérprete de inglés, si bien precisó que su primera lengua no es el inglés, sino el ruso. Ante la posibilidad de que hubiera algún tipo de problema con el idioma, como alegó que había sucedido en dependencias policiales, el magistrado finalmente decidió suspender su declaración, después de unos quince minutos de comparecencia, y posponerla para dentro de unos meses, cuando será asistida por un traductor de ruso. Así, la testigo de nuevo será citada para personarse en la sede de Vía Alemania previsiblemente el próximo septiembre.

La exesposa de Kolesov, el oligarca que cuenta con un jet privado de alta velocidad valorado en 20 millones de dólares con el que supuestamente realizó más de 30 viajes a Mallorca en 2024, rectificó parte de su declaración efectuada ante la Policía Nacional el pasado abril en Palma. La mujer precisó que no había manifestado ciertas frases y argumentó que en esa ocasión le asistió por teléfono una intérprete de ruso, lo que evidencia las dificultades idiomáticas para llevar a cabo este trámite.

Operación Oszan

Su comparecencia en calidad de testigo en los juzgados de Palma se produce después de que a principios de marzo de 2026 la Policía Nacional culminara la operación Oszan, que se saldó con tres detenidos y cinco propiedades de lujo incautadas. Los arrestados, una abogada rusa afincada en Mallorca, la encargada de mantenimiento de las mansiones y su pareja, presuntamente habrían colaborado como testaferros para que el magnate ocultara la titularidad real de sus bienes en la isla y de sus activos financieros en España.

Así, el multimillonario ruso vinculado a Putin inscribió cinco mansiones de Calvià a nombre de sus dos hijos pequeños, de apenas cuatro años, y de su hermana, de 75 años. Estas operaciones se llevaron a cabo ante notario en la isla. Los investigadores sospechan que trató de ocultar su patrimonio en Mallorca para evitar que sus bienes fueran embargados como consecuencia de las medidas restrictivas y sanciones internacionales por su colaboración en la guerra de Ucrania.

Además, habría enmascarado también la titularidad real de las cuentas bancarias que manejaba, así como de los vehículos de lujo que utilizaba cuando se desplazaba a España.

Durante la operación policial del pasado marzo, los agentes registraron las cinco villas de lujo de Mallorca adquiridas por el oligarca. En las mansiones se localizó una gran suma de dinero, más de 300.000 euros en efectivo, joyas de gran valor, sobre todo relojes de alta gama y dispositivos electrónicos. También se intervino material que los investigadores calificaron de gran valor para continuar con las pesquisas. El multimillonario disponía en la isla de seis vehículos de lujosas marcas, que también fueron incautados, entre ellos un Bentley.

Los detenidos quedaron en libertad tras desvincularse del entramado. El operativo policial tuvo lugar tras una investigación de la Fundación Anticorrupción, creada por el opositor ruso Aleksei Navalny, fallecido en extrañas circunstancias en una cárcel rusa en 2024. Este diario publicó en junio de 2025 que la investigación realizada por periodistas rusos independientes había desvelado que Kolesov poseía cinco mansiones en la isla a través de familiares para sortear las sanciones internacionales que pesaban sobre él por la invasión de Ucrania.