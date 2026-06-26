Las educadoras de 0-3 años de Baleares denuncian el "intrusismo sindical" en la negociación

Las organizaciones sindicales CC OO, Stei y UGT, como únicos representantes de los trabajadores de la etapa educativa de 0 a 3 años, junto a la Xarxa, advierten que van a iniciar acciones legales frente a cualquier vulneración de su ámbito de competencias. Aseguran que su representación dentro de esta etapa educativa tan importante está reconocida en el marco del XIII convenio de asistencia infantil.

Estos tres sindicatos, junto a los portavoces de la Xarxa 0-3 años, representan en estos momentos a 1.200 trabajadores. Sin embargo, la patronal, que se niega a negociar un convenio autonómico, solo quiere sentarse a discutir con los representantes de otros sindicatos.

Los trabajadores, que se encuentran envueltos en un conflicto laboral que ya dura semanas, mantuvieron hace unos días una reunión con la presidenta Prohens y el conseller Vera. Se acordó que la negociación debía centrarse únicamente en las necesidades prioritarias del sector.

Por lo tanto, según los sindicatos, en estos momentos la negociación se centra en dos ejes. El primero se refiere a la exigencia de crear un convenio autonómico, que se ajuste a la realidad y a las necesidades de los trabajadores de Baleares. El otro punto sobre la mesa es realizar una revisión urgente sobre el decreto de mínimos, es decir, la normativa que regula el funcionamiento interno y las condiciones reales de los centros de educación infantil de Baleares.

Estos representantes de los trabajadores han denunciado que se está intentando crear mesas alternativas de negociación con sindicatos que no cuentan con el apoyo de las educadoras, como es USO o FSIE. Se asegura que estas dos últimas formaciones sí tienen presencia en la negociación de la escuela concertada, pero mantienen que no están legitimadas para intervenir en el convenio infantil.

En un comunicado se asegura que CC OO, UGT y Stei han sido invitados a participar en estas mesas de negociación, pero lo han rechazado porque entienden que no es el lugar donde debe discutirse las reclamaciones que solicitan las trabajadoras de esta etapa infantil. “Participar supondría validad una interferencia directa en el ámbito competencial del convenio infantil”, que afecta a la mayoría de las trabajadoras de esta etapa educativa tan temprana.

Ante estas diferencias entre distintas representaciones, los tres citados sindicatos han lanzado un mensaje claro: cualquier mesa de negociación que se crea e interfiera en las competencias de la negociación del convenio de infantil será impugnado. Esta advertencia se lanza tanto a la patronal, como a la administración.

La Xarxa 0-3 años también reitera que ninguno de los sindicatos, al margen de CC OO, UGT y Stei, representa a la mayoría de las trabajadoras y se recuerda que ninguna de las otras formaciones sindicales se ha puesto en contacto con sus representantes para conocer la situación real que se sufre en las escoletas.

Frente a este conflicto laboral, tanto la alianza sindical, como la Xarxa 0-3 exigen sentido común y responsabilidad a las patronales. “Negociar con organizaciones que no tienen la competencia legal para negociar este convenio solo genera confusión y bloquea las soluciones reales que necesitan las profesionales”, se reitera en el comunicado.

Además de denunciar la posición de la patronal, los representantes sindicales exigen que la administración autonómica evite “este intrusismo sindical” y garantice que el diálogo social y la negociación se llevar a términos “estrictamente con los actores legitimados en el marco normativo vigente y validados por los trabajadores del sector”.

La Patronal responde

Desde la otra posición en este conflicto se asegura que la intención de la Patronal y de los sindicatos mayoritarios en el sector de la escuela concertada es llegar a un acuerdo para mejorar las condciiones del personal de los centros 0-3 años. Por ello se les ofrece la misma equiparación económica que al resto de la enseñanza concertada.

Sin embargo, se denuncia que el anuncio que realizó el pasado miércoles el Ministerio, a través de una nota de prensa, supone introducir un elemento que no estaba previsto y que distorsiona la negociación, ya que trastoca cualquier cálculo económico realizado por las organizaciones sindicales y por la conselleria de Educación. Se asegura que ningún modelo de escuela de 0-3 años, ni concertada, ni municipal, ni privada, resulta económicamente sostenible con la mitad de alumnos en cada aula. Ni tampoco es sostenible si se mantiene el número de alumnos actual pero se debe abonar el coste laboral que se denomina “pareja educativa”, es decir, dos profesoras por aula. Este refuerzo no está cubierto por el concierto educativo.

Desde la patronal se asegura que los conciertos de este periodo educativo solo cubren el 48% de los costes salariales que afrontan las escoletas. El resto de los gastos se financian a través de otras actividades, como es la escola matinera o el comedor. Por tanto, se asegura que en estos momentos estos centros son deficitarios y la patronal descarta doblar el precio del servicio que deberían pagar las familias.

Por lo tanto, se asegura que si estas exigencias se cumplen muchas escoletas se verán obligadas a cerrar porque no podrán mantener los gastos, o como alternativa se reducirá el horario de atención a las familias.