Desfile de Peluditos este sábado: diez perros de Son Reus buscan hogar

La Asociación Peluditos de Son Reus celebra este sábado (18.30 horas) en FAN Mallorca un nuevo desfile de perros en adopción.

Será el desfile número 13 organizado por la entidad y el primero de este 2026, una cita que volverá a tener como objetivo dar visibilidad a los animales que esperan una oportunidad y facilitar que puedan encontrar un hogar definitivo.

En esta ocasión, la asociación llevará al desfile a diez perros procedentes del Centro de Son Reus, de varios particulares que no pueden hacerse cargo así como de otras asociaciones.

Según ha explicado su portavoz, Miguel Elvira, actualmente hay 48 perros en el centro, una cifra que desde la entidad valoran de forma positiva, aunque recuerdan que muchos de ellos no pueden participar en este tipo de actividades por estar catalogados como potencialmente peligrosos o por otras circunstancias que dificultan su traslado y manejo en eventos públicos.

"Hemos intentado escoger a perros que necesitan especialmente ser vistos. En este desfile llevaremos a un perro ciego y a dos perros abuelos. Son animales que muchas veces tienen más dificultades para ser adoptados, pero que tienen muchísimo que ofrecer. Solo necesitan que alguien les dé una oportunidad", ha señalado Miguel Elvira.

El desfile se celebrará a las 18.30 horas, un horario más tardío de lo habitual para evitar las horas de más calor y garantizar el bienestar de los animales participantes.

Durante la jornada, los perros desfilarán acompañados por voluntarios de Peluditos de Son Reus, que se encargan de cuidarlos, pasearlos y ayudarlos a socializar mientras esperan una familia.

Además del desfile, el evento contará con la presencia de seis asociaciones en carpas y con una rifa solidaria destinada a apoyar la labor de protección animal.

Desde la organización han animado también a otras asociaciones o particulares que tengan perros en adopción a contactar con Peluditos de Son Reus para poder participar y dar visibilidad a sus casos.

"Cada desfile es una oportunidad real. Hay perros que han encontrado familia gracias a que alguien los vio, los conoció y decidió adoptar. Por eso insistimos tanto en sacarles de la invisibilidad. Un perro encerrado en una jaula apenas tiene opciones, pero cuando la gente lo mira a los ojos, cuando conoce su carácter y su historia, todo puede cambiar", ha explicado.

La cita llega, además, en una época especialmente sensible. Con la llegada del verano y las vacaciones, las asociaciones animalistas recuerdan la importancia de la tenencia responsable y de no abandonar a los animales cuando surgen dificultades para viajar, organizar horarios o conciliar la vida familiar.

Peluditos de Son Reus insiste en que un animal no es un capricho ni una carga temporal, sino un compromiso para toda la vida.

"Los animales no son juguetes. Son seres vivos que sienten, que sufren, que tienen miedo, alegría, dolor y necesidad de afecto. Adoptar tiene que ser una decisión responsable, meditada y compartida por toda la familia. No se puede abandonar a un perro porque llega el verano o porque ya no encaja en nuestros planes", ha subrayado el portavoz.

Desde Peluditos de Son Reus recuerdan también la importancia de adoptar frente a comprar. La asociación defiende que la adopción salva vidas y contribuye a reducir la saturación de centros y protectoras, mientras que la compra de animales puede alimentar un modelo de cría que, en muchos casos, prioriza el beneficio económico por encima del bienestar animal.

FOTOS | Desfile de Peluditos: Varios perros de Son Reus buscan un hogar / Manu Mielniezuk

Estos son los perros que desfilarán

La asociación canina ha compartido en sus redes sociales una publicación en la que muestra algunos de los perros que desfilarán el próximo sábado. En ella se pueden ver perros de distintas razas y características, todos ellos esperando una oportunidad.