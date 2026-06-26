Conflicto en Son Reus: los trabajadores amenazan con ir a huelga si el Ayuntamiento y la concesionaria de la perrera no se sientan a negociar

Los trabajadores de la protectora de Son Reus han anunciado esta mañana que iniciarán movilizaciones el próximo 17 de julio frente a la perrera si el Ayuntamiento de Palma y la empresa concesionaria Athisa no se sientan a negociar para establecer medidas que mejoren las condiciones laborables de los afectados.

UGT Servicios Públicos Baleares ha reclamado en rueda de prensa que comience de manera “urgente” la negociación de un convenio propio de empresa. En este, buscan conseguir unas tablas salariales que acaben con sueldos que rozan el salario mínimo interprofesional y se dignifiquen las condiciones del servicio.

Juanjo del Teso, responsable de Servicios a la Ciudadanía de UGT, ha explicado: "La base del problema que genera esta situación es la absoluta precariedad de esta plantilla. Los tabajadores de Son Reus prestan un servicio esencial para el Ayuntamiento de Palma, pero sus nóminas pácticamente rozan el salario mínimo interprofesional".

"Esta precariedad no es solo económica, sino que también física. El pasado diciembre un perro atacó a dos trabajadores y a pesar de la gravedad del ataque, la empresa no ha solucionado todas las deficencias que les trasladamos", ha continuado del Teso.

El secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente de UGT Servicios Públicos, Tino Davia, también ha expresado su malestar debido a las circunstancias: "Trabajan manipulando animales heridos, abandonados, potencialmente agresivos... Están expuestos a mordeduras y otros riesgos biológicos. Convivir diariamente con el sufrimiento animal también tiene consecuencias en la salud. La salud laboral no es un lujo, es una obligación legal, una responsabilidad social y una garantía de calidad del servicio público".

"Lo que solicitamos, en primer lugar, es un reconocimiento profesional con unas tablas salariales dignas que reflejen la calificación, la especialización y la responsabilidad de los profesionales. En segundo lugar, seguridad activa y prevención con garantías reales de salud laboral. Por último, programas de salud mental para prevenir riesgos psicosociales, apoyo psicológico y herramientas para gestionar el impacto emocional derivado de esta labor", ha concluido Davia.