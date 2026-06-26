Baleares reduce en cinco puntos la tasa de abandono escolar entre 2024 y 2026, pero sigue siendo de las más altas de España

La tasa de abandono escolar en Baleares continúa siendo una de las más elevadas de España, aunque en los dos últimos años la comunidad ha logrado reducirla en cinco puntos. En 2026 se sitúa en torno al 14%, una mejora que el Consell Escolar de les Illes Balears (CEIB) considera “positiva”, pero todavía "insuficiente" para equipararse a la media española.

Así lo consideraron este viernes los representantes del organismo durante la presentación del informe sobre el abandono escolar, en la que insistieron en que el problema requiere una respuesta conjunta de toda la comunidad educativa y de la sociedad.

El vocal del Consell Escolar, Iñaki Monge, ha destacado que, a pesar de la evolución registrada desde 2024, aunque ha recordado que Baleares “sigue liderando las cifras de abandono educativo". Según él, uno de los principales retos pasa por conseguir que los estudiantes se sientan vinculados a sus centros educativos. "Necesitamos que los alumnos se sientan parte del centro", ha afirmado. Para lograrlo, ha defendido un mayor protagonismo de las tutorías y reclamó que los tutores sean los docentes "más preparados", al considerar que constituyen la principal referencia del alumnado dentro del sistema educativo.

En la misma línea se ha pronunciado Antonia Salas, representante del Consell de la Joventut de les Illes Balears, quien ha asegurado que reducir el abandono escolar pasa necesariamente por contar “con un profesorado preparado y comprometido” que se implique en el acompañamiento de los estudiantes.

Por su parte, la presidenta del CEIB, Pepita Costa, ha recordado que el abandono escolar es una problemática sobre la que ya “se está trabajando", aunque ha considerado que todavía hacen falta más medidas. "Queremos contribuir a concienciar a la ciudadanía para resolver este problema desde un entorno colectivo", ha explicado.

Causas y propuestas de mejora

El informe presentado por el Consell Escolar plantea una serie de propuestas para reducir esta problemática. Entre ellas, figura la implantación de protocolos de acogida más sólidos para el alumnado que inicia la ESO y la Formación Profesional Básica, reforzar las tutorías como espacio de seguimiento tanto académico como emocional y mejorar la formación del profesorado en metodologías activas y competencias socioemocionales. También propone ampliar la orientación educativa, incrementar la presencia de psicopedagogos y trabajadores sociales en los centros con mayor riesgo y elaborar un plan autonómico específico de prevención del abandono escolar con indicadores de seguimiento anual.

A este contexto educativo se suma el peso del turismo, especialmente durante la temporada alta. La posibilidad de encontrar empleo sin necesidad de completar estudios obligatorios ha sido tradicionalmente uno de los factores que explican que el archipiélago mantenga unas cifras de abandono superiores a la media española. Por ello, desde el Consell Escolar consideran que, además de mejorar el funcionamiento de los centros educativos, se debe reforzar “la percepción de los alumnos” frente a la retiro escolar.