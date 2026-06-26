El diputado de Vox Jorge Campos denuncia amenazas de muerte junto a su casa

El diputado de Vox, Jorge Campos, ha denunciado públicamente la aparición de amenazas de muerte en las inmediaciones de su domicilio. La denuncia la ha realizado a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha mostrado una imagen de una pintada con un mensaje dirigido contra él.

Campos denuncia el señalamiento tras la pintada

En la publicación, recogida por Europa Press, el que fuera portavoz de la formación en el Parlament ha compartido una fotografía en la que puede leerse la frase "Jorge Campos muérete", escrita en una pintada localizada junto a su vivienda.

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Ante estos hechos, Campos ha asegurado que este tipo de mensajes son, a su juicio, consecuencia del "señalamiento" y de las "injurias". "Estas son las consecuencias de las injurias y el señalamiento. Al lado de mi casa en Palma", ha afirmado el diputado en su publicación en redes sociales.