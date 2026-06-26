Baleares crece un 2,7% en el primer trimestre de 2026 pese a la desaceleración económica y la inflación

La economía de Baleares ha arrancado 2026 con un crecimiento del 2,7% durante el primer trimestre, según el informe de Evolución Económica publicado por la CAEB. Este crecimiento sitúa el archipiélago en línea con la media nacional, pero por encima de la Unión Europea. Sin embargo, el informe apunta a que las principales economías europeas siguen mostrando señales de estancamiento, con crecimientos muy modestos en países como Alemania, Francia o Italia. En contraste, Estados Unidos habría acelerado hasta el 2,6%.

Por islas, el comportamiento ha sido bastante homogéneo. Mallorca lidera ligeramente con un 2,8%, mientras que Ibiza y Formentera moderan su avance hasta el 2,7%. Menorca, por su parte, se mantiene estable con el mismo crecimiento que el trimestre anterior.

Uno de los datos más positivos del informe está en el mercado laboral. La afiliación a la Seguridad Social ha crecido un 3,4%, superando la media española, y alcanzando un récord histórico para un primer trimestre con más de 523.000 trabajadores en alta. A esto se suma una bajada del desempleo hasta el 5%, una cifra muy inferior a la media nacional, que se sitúa en torno al 10%.

Sin embargo, la inflación vuelve a aparecer como uno de los principales factores de preocupación. En marzo, los precios han llegado al 3,6%, impulsados en gran parte por el encarecimiento de la energía y los combustibles. Aunque en abril se moderaron ligeramente, en mayo han vuelto a repuntar hasta el 3,4%, lo que ha terminado afectando al poder adquisitivo de las familias.

Desde el punto de vista sectorial, la construcción es el único gran sector que mantiene una tendencia claramente positiva, con un crecimiento del 4,5%. En cambio, la industria y los servicios muestran una ligera pérdida de impulso, lo que sugiere una ralentización más generalizada del tejido productivo.

En cuanto a la demanda, la inversión continúa siendo el principal motor de crecimiento, con un avance del 4,3%, especialmente vinculada a la construcción. El consumo privado, en cambio, se modera hasta el 2,8%, reflejando una mayor cautela de los hogares en sus decisiones de gasto.

El informe también señala que el inicio de 2026 ha estado marcado por tensiones geopolíticas en Oriente Medio, con efectos en los mercados energéticos y en la inflación. Aun así, el impacto parece haber sido más limitado que en crisis anteriores, siempre condicionado a la evolución del conflicto.

En definitiva, la economía balear mantiene un ritmo de crecimiento sólido, aunque cada vez más dependiente de la inversión y del sector de la construcción. El reto, según se desprende del informe, pasa por reforzar la productividad y la diversificación del tejido económico, especialmente a través de la inversión en innovación, digitalización y transición verde, con el objetivo de sostener el crecimiento en el medio plazo.