Ni tregua ni alivio: Mallorca continuará entre las zonas más calurosas de España este fin de semana

La ola de calor que ha disparado los termómetros durante los últimos días comienza a perder intensidad en buena parte del país, pero Mallorca seguirá instalada en temperaturas plenamente extremas. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas durante los tres días del fin de semana, con máximas que alcanzarán los 37 grados el viernes y el sábado y hasta 38 grados el domingo en algunas zonas de la isla.

Mientras ela Aemet habla de una normalización térmica en el conjunto de España tras un episodio histórico para un mes de junio, Baleares continuará formando parte del grupo de territorios donde el calor seguirá apretando con más intensidad.

Viernes: hasta 37 grados en el interior y el nordeste

La jornada del viernes estará marcada por cielos poco nubosos o despejados, con algunas brumas matinales y viento flojo del sur y sureste acompañado de brisas costeras.

Las temperaturas apenas experimentarán cambios respecto a los últimos días. La Aemet mantiene activo el aviso amarillo entre las 12.00 y las 20.00 horas en el interior, norte y nordeste de Mallorca, por altas temperaturas.

De hecho, el modelo Harmonie-Arome sitúa las máximas entre 34 y 36 grados en buena parte del interior y del nordeste de la isla, con puntos donde podrían alcanzarse de forma puntual los 37 ºC.

El sábado continuará el ambiente muy cálido

La situación apenas variará durante el sábado. Predominarán nuevamente los cielos despejados, con viento flojo de componente este y el habitual régimen de brisas.

La Aemet mantiene la alerta amarilla en el interior y el sur de Mallorca, también entre las 12.00 y las 20.00 horas, por temperaturas que volverán a situarse alrededor de los 37 grados.

Domingo: el día más caluroso del fin de semana

Lejos de un descenso térmico, el domingo incluso podría ser la jornada más calurosa.

La previsión apunta a temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, con máximas que podrán alcanzar los 38 grados en el interior de la isla, motivo por el que la AEMET mantiene un nuevo aviso amarillo durante las horas centrales del día.

Los cielos seguirán poco nubosos y el viento continuará siendo flojo de componente este con brisas costeras.

Recomendaciones ante el calor

Aunque la ola de calor vaya perdiendo intensidad a escala nacional, la Aemet recuerda la importancia de extremar las precauciones mientras persistan estas temperaturas: evitar la exposición al sol durante las horas centrales del día, mantener una hidratación constante, reducir la actividad física intensa al aire libre y prestar especial atención a las personas mayores, los menores y quienes padecen enfermedades crónicas.

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En Mallorca, por tanto, el calor seguirá siendo el gran protagonista del último fin de semana de junio, con valores que volverán a situar a la isla entre los lugares más cálidos del país.