Acuerdo para desconvocar las movilizaciones de ambulancias el próximo 29 de junio en Baleares
El GESAIB y los sindicatos pactan la adaptación de toda la plantilla perteneciente al sector del transporte sanitario transferida y la regularización de varios componentes salariales
Las partes han coincidido favorablemente en todos los puntos que originaron la convocatoria de la huelga
El GSAIB y los sindicatos de trabajadores han llegado a un acuerdo este viernes en la sede del Tribunal d’Arbitratge i Mediació de les Illes Balears (TAMIB) que pone fin a la convocatoria de la huelga indefinida y las movilizaciones que estaban previstas para el próximo lunes 29 de junio de los profesionales del transporte sanitario.
Después de haberse reunido en diferentes ocasiones a lo largo de la semana, las partes han llegado a acuerdos favorables respecto a los puntos que originaron la convocatoria de huelga planteada.
El convenio incluye la adaptación de toda la plantilla transferida, pendiente desde 2018, y la regularización de los conceptos retributivos aplicables al personal del sector público.
En estos conceptos retributivos firmados se encuentran: la actualización, revisión y abono de los atrasos de los trienios, el abono del concepto de “dietas” para el personal que realiza turnos de 12 o 24 horas y el anticipo de 150 euros por trabajador el primer mes mientras se regulariza el concepto de “dietas” dentro de la nómina.
Con este acuerdo, concluye el proceso de reclasificación iniciado en 2024 por la actual dirección, lo que beneficia a más de 500 trabajadores que fueron subcontratados entre 2018 y 2022.
El Comité de huelga ha expuesto que “no basta con cerrar acuerdos en sede Tamib con la parte social, también hay que cumplirlos o se volverá estar en el punto de partida". Asimismo, instan al Govern a "demostrar con hechos la voluntad de solucionar los problemas de verdad". No obstante, admiten sentirse satisfechos con los acuerdos cerrados y desean no tener que verse obligados de nuevo a movilizarse debido a esta situación.
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