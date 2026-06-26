Más de 500 personas necesitaron tratamiento residencial por adicciones en Baleares durante 2025

Los casos más complejos continúan requiriendo atención residencial. Así lo ha destacado Projecte Home Balears durante la presentación de su memoria anual, en la que ha puesto el foco en los recursos destinados a personas con mayor vulnerabilidad y necesidades terapéuticas intensivas.

Según ha explicado el director terapéutico de la entidad, Sergi Canal, “alrededor del 12% de los usuarios atendidos durante 2025” necesitó ingresar en alguno de “los cuatro dispositivos residenciales que gestiona la organización”. Estos son “un centro de desintoxicación, una red residencial, una comunidad terapéutica y un centro para personas con dependencia en el alcohol".

En total, estos recursos han atendido a 547 personas. El centro sociosanitario de desintoxicación y deshabituación ha recibido a 173 usuarios, de los cuales casi la mitad ha ingresado por problemas relacionados con el consumo de cocaína. Además, un 23% presentaba un consumo combinado de cocaína y alcohol, mientras que un 17% acudió por adicción a la heroína.

La red residencial cuenta también con dos comunidades terapéuticas orientadas a la rehabilitación. En total, han atendido a 121 personas. Por su parte, la comunidad terapéutica de alta exigencia de Campos ha recibido a 166 usuarios, la mayoría con problemas asociados al consumo de cocaína y alcohol. A estos recursos se suma un centro especializado en personas con dependencia alcohólica, que ha atendido a 87 usuarios y concentra la edad media más elevada de toda la red asistencial de la entidad.

Durante la presentación, Canal ha insistido en que la recuperación es posible “incluso en los casos más graves". Del mismo modo, ha señalado la importancia de mantener “recursos especializados” que permitan a las personas afectadas recuperar su autonomía y reconstruir su proyecto de vida. Finalmente, ha recordado que cada vez atiende más casos vinculados a adicciones sin sustancia, como “las compras compulsivas, la pornografía o el uso problemático de ansiolíticos”.