Las tres principales entidades ecologistas de Baleares unen fuerzas contra la desprotección de es Trenc: "El alcance de la ley es terrorífico"

Las tres principales entidades ecologistas de Baleares, GOB, Terraferida y la plataforma Menys Turisme Més Vida, han unido fuerzas para defender es Trenc y denunciar lo que consideran una estrategia del Govern para debilitar la protección de los espacios naturales de Mallorca. Las organizaciones han presentado este jueves la movilización convocada para el próximo 5 de julio, una cadena humana en la playa de es Trenc con la que pretenden convertir este enclave en símbolo de la oposición a los cambios normativos impulsados por el Ejecutivo autonómico.

La concentración comenzará a las 10:00 horas en el aparcamiento del Club Náutico de sa Ràpita y busca reunir al mayor número posible de personas para reivindicar la conservación de un espacio que las entidades consideran emblemático de la lucha ecologista en Baleares.

Durante la rueda de prensa, los tres colectivos coincidieron en señalar que las modificaciones introducidas por la denominada ley ómnibus, unidas a la futura ley agraria, forman parte de una estrategia a medio plazo para reducir las garantías de protección de los espacios naturales protegidos.

La vicepresidenta del GOB, Tonina Siquier, ha advertido de que la principal consecuencia de la reforma es el cambio de rango normativo que afecta a la regulación del Parque Natural de es Trenc. Según ha explicado, hasta ahora cualquier modificación de aspectos esenciales debía tramitarse mediante una ley y ser aprobada por el Parlament, mientras que con la nueva regulación podrá hacerse mediante un acuerdo del Consell de Govern.

"La cuestión realmente importante es el cambio de rango normativo", ha afirmado Siquier, quien ha alertado de que "lo que antes tenía que pasar por el Parlament ahora podrá modificarse sin debate parlamentario ni participación pública". En su opinión, esta modificación facilitará la eliminación de limitaciones actualmente vigentes, como las relacionadas con edificaciones, aparcamientos, actividades turísticas o determinadas prohibiciones dentro del parque.

La portavoz también ha mostrado su preocupación por los cambios que afectan a las instalaciones temporales de playa, al considerar que la futura revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) podría abrir la puerta a incrementar el número de chiringuitos en es Trenc y otras playas de Mallorca. "El alcance de esta ley es terrorífico", ha asegurado, antes de expresar su confianza en que "un símbolo como es Trenc moverá a mucha gente".

Por su parte, el portavoz de Menys Turisme Més Vida, Pere Joan Femenies, ha sostenido que la ley ómnibus se suma a otras iniciativas legislativas impulsadas por el Govern que, a su juicio, rebajan la protección del suelo rústico y de los espacios naturales. En este sentido, ha señalado especialmente las modificaciones previstas en las Directrices de Ordenación Territorial y en la futura ley agraria.

"Denunciamos estas modificaciones de usos porque rebajan las limitaciones de las áreas especialmente protegidas", ha afirmado. Además, se ha preguntado "si estos parques seguirán siendo realmente parques" cuando entren en vigor los nuevos cambios normativos. Para la plataforma, la situación de es Trenc representa "un ejemplo más de un modelo que puede agravar muchos de los problemas derivados de la turistificación".

La portavoz de Terraferida, Tona Fuster, ha defendido que la reforma no supone una desprotección inmediata, pero sí prepara el terreno para modificar en el futuro los instrumentos de planificación ambiental de los espacios naturales. "Esta ley modifica los procedimientos para hacerlos mucho menos participativos", denunció. En su opinión, el Govern está siguiendo "una estrategia clara para desproteger territorialmente los espacios naturales", primero flexibilizando la normativa vigente y, posteriormente, revisando los planes de ordenación. "La defensa de es Trenc es también la defensa de todos los espacios protegidos de Mallorca", ha afirmado.

Las tres entidades insisten en que la movilización del 5 de julio pretende trascender el caso concreto de es Trenc y convertirse en una respuesta ciudadana frente a lo que consideran un cambio de modelo en la protección ambiental de la isla. A su juicio, lo que está en juego no es únicamente el futuro de este enclave, sino la conservación del sistema de protección territorial construido durante las últimas décadas.