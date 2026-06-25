El PSOE exige paralizar el traslado de residuos de Ibiza a Son Reus por falta de garantías de seguridad

El PSOE en el Consell de Mallorca ha reclamado al presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, que paralice el traslado de residuos de Ibiza para su incineración en la planta de Son Reus mientras no existan "garantías de seguridad" sobre su transporte y tratamiento. La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, ha acusado al equipo de gobierno insular de actuar con "opacidad" en la tramitación del convenio suscrito con el Consell de Ibiza y de rebajar las condiciones ambientales inicialmente previstas para el plan piloto.

En una nota, el partido ha detallado que el acuerdo permite el transporte de residuos a granel, sin embalar, pese a que los primeros informes recomendaban que fueran trasladados en balas retractiladas, lo que, a su juicio, incrementa el riesgo de malos olores, lixiviados y otros problemas durante el transporte. La portavoz del PSOE también ha advertido de que el plan piloto podría prolongarse más allá de los dos años inicialmente previstos, al quedar supeditado a la entrada en vigor del futuro plan director sectorial de residuos de Ibiza.

Desde la formación también han cuestionado la capacidad de la planta de Son Reus para asumir los residuos previstos y ha criticado que el Consell base su decisión en informes elaborados por Tirme. El partido ha reclamado además que se establezcan límites al volumen de residuos importados, auditorías externas, revisiones periódicas del convenio y mecanismos para suspender el traslado en caso de incidencias.

El PP sale al paso ante las críticas

El Partido Popular de Mallorca ha querido salir al paso para desmentir las afirmaciones del PSIB-PSOE sobre el convenio para el traslado y tratamiento de los residuos de Ibiza, acusando a los socialistas de "generar alarma de manera irresponsable" y de "mentir deliberadamente para intentar desgastar un proyecto que aporta una solución ambiental para el conjunto de las Islas Baleares".

El portavoz adjunto del Grupo Popular en el Consell de Mallorca, Bernat Vallori, ha asegurado que "el PSOE vuelve a recurrir al miedo y a la desinformación porque no tiene ningún proyecto alternativo. Hablan de opacidad cuando el convenio es público, el expediente está a su disposición y se ha informado de cada paso del procedimiento".

Vallori ha recordado que el traslado de los residuos todavía no se ha iniciado porque se están ultimando los últimos trámites administrativos previos a la firma del convenio entre ambos consells insulares. "Llevan meses anunciando catástrofes inminentes y la realidad es que todavía no hay ni fecha de inicio porque este gobierno está haciendo las cosas con rigor, cumpliendo escrupulosamente todos los procedimientos y garantizando la máxima seguridad ambiental", ha afirmado.

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El portavoz popular también ha desmentido una de las principales acusaciones del PSIB. "El convenio establece que los residuos llegarán en balas compactadas. Solo de manera excepcional y temporal, si las pruebas piloto así lo requieren, podrán transportarse a granel, siempre bajo estrictas condiciones técnicas, con sistemas de cubrimiento hermético y bajo la supervisión del Servicio de Residuos del Consell de Mallorca", ha explicado.