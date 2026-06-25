Prohens eleva el tono y carga contra los convocantes de la cadena humana en defensa de es Trenc: "Lo hacen en base a mentiras y a supuestos que ni se dan ni se darán"

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha cargado este jueves contra los convocantes de la manifestación en defensa de es Trenc y les ha acusado de basar sus críticas en "mentiras" y en escenarios "que ni se dan ni se darán". La líder del Ejecutivo autonómico ha rechazado de forma tajante que la modificación introducida en la Ley Ómnibus suponga una desprotección del parque natural y ha insistido en que "es Trenc no está en peligro y continuará estando protegido bajo este Govern".

Prohens ha defendido que la única modificación aprobada consiste en adaptar el procedimiento para que, si en un futuro fuera necesario modificar el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), pueda hacerse mediante decreto, exactamente igual que ocurre con el resto de parques naturales de Baleares.

Hace apenas una semana, el portavoz del Govern, Antoni Costa, afirmó en rueda de prensa que El Govern descarta que los chiringuitos, las hamacas y las sombrillas puedan volver a la playa de es Trenc con las modificaciones de la Ley Ómnibus: "No cambia nada"

"Adaptar la norma"

"La única modificación que se ha hecho es adaptar la forma en que en un futuro se pueda modificar el reglamento exactamente igual que los demás parques naturales", ha explicado la presidenta, quien ha insistido en que no existe ninguna propuesta del Govern para alterar la protección del espacio natural.

La jefa del Ejecutivo ha argumentado que el régimen anterior convertía a es Trenc en una excepción, ya que cualquier modificación de su plan de ordenación debía aprobarse mediante una ley del Parlament, mientras que en el resto de parques naturales basta un decreto del Govern. "Era una anomalía", ha afirmado.

Como ejemplo, Prohens ha recordado que si algún día fuera necesario modificar la regulación del Parque Nacional de Cabrera también se haría mediante decreto, al igual que sucede con el resto de espacios protegidos de las islas. "No hay más desprotección de Es Trenc porque, si fuera así, todos los parques naturales estarían en la misma situación", ha sostenido.

La presidenta ha recalcado, además, que el Govern no ha puesto "sobre la mesa ningún cambio concreto" en la ordenación de Es Trenc y ha asegurado que la reforma responde únicamente a un "trámite administrativo" destinado a aportar mayor seguridad jurídica.

En este contexto, Prohens ha acusado a la oposición y a las entidades convocantes de intentar generar alarma social sin fundamento. "Entiendo que algunos partidos y entidades tengan que hacer oposición al Govern, pero pueden encontrar maneras de hacerlo sin recurrir a mentiras ni a futuribles que no sucederán", ha afirmado.

La presidenta ha asegurado que el Ejecutivo respeta todas las críticas y movilizaciones ciudadanas, pero ha pedido "seriedad" en el debate público. "Negamos taxativamente que es Trenc esté en peligro", ha insistido, antes de mostrarse convencida de que "el tiempo pondrá a cada uno en su lugar" y demostrará que la supuesta desprotección denunciada por los convocantes "es totalmente falsa".

Las declaraciones de Prohens llegan después de que las organizaciones ecologistas GOB y Terraferida, así como la plataforma ciudadana Menys turisme, més vida, hayan convocado una cadena humana el domingo, 5 de julio, a las 10.00 horas, en el Club Náutico de sa Ràpita, en defensa del Parque Natural de es Trenc-Salobrar de Campos y todos los espacios naturales de Mallorca.