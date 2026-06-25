El PP apoya una iniciativa de Vox en el Congreso para mantener el monolito franquista de Sa Feixina

La Comisión Mixta (Congreso y Senado) sobre Insularidad ha aprobado este jueves, gracias a la mayoría de PP y Vox, una iniciativa de los de Abascal para forzar al Gobierno a dejar sin efecto su decisión de incluir el Monumento a las Víctimas del Crucero 'Baleares', en Palma, en el Catálogo de Símbolos y Elementos contrarios a la Memoria Democrática.

La iniciativa aprobada surge después de que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ordenara retirar este monolito franquista de Sa Feixina. En concreto, el Ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres decidió retirar este monolito, pero el Ayuntamiento de Palma maniobró para otorgar la máxima protección a este monumento en forma de faro y que homenajea a los tripulantes del crucero 'Baleares' ahogados en el naufragio del barco durante la Guerra Civil.

Por todo ello, el texto de la iniciativa también pide al Gobierno "cesar en su acoso y hostilidad contra dicho conjunto monumental" y le exhorta a dejar de lado "cualquier tipo de iniciativa que suponga eliminar o retirar símbolos y elementos de la historia de España por razones de sectarismo ideológico".

Por último, los de Abascal han aprovechado esta iniciativa para tratar de conseguir que el Gobierno "impulse las modificaciones legislativas" que determinen la total derogación de la Ley de Memoria Democrática.