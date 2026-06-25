Meliá pone su hotel en Caracas a disposición de las autoridades
El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos
La cadena hotelera mallorquina Meliá ha puesto su hotel en Venezuela, ubicado en Caracas, a disposición de las autoridades para las necesidades de orden sanitario o solidario de emergencia que sean precisas tras los terremotos que han sacudido el país.
Por el momento, y con la información preliminar de la que dispone, la compañía no aprecia daños materiales significativos en su establecimiento ni tiene constancia tampoco de pérdida de vidas de colaboradores o sus familiares, según han indicado a EFE fuentes de la cadena.
Sí reporta Meliá daños menores como desprendimientos y caída de objetos aunque advierte de que en estos momentos hay que tomar la información con la prudencia necesaria por lo prematuro del momento, la hora que es en Venezuela y los problemas de comunicación existentes.
Hesperia supervisa cada una de sus instalaciones
También en el sector hotelero, Hesperia, con varios establecimientos en el país ha subrayado en un comunicado que los huéspedes y colaboradores de sus distintos hoteles se encuentran bien.
Desde los primeros minutos sus equipos de mantenimiento, infraestructura y obras, realizaron labores de supervisión de cada una de sus instalaciones, que permanecen bajo monitoreo permanente.
Tras los movimientos sísmicos registrados en el país, la cadena hotelera ha mandado un mensaje de solidaridad a las familias y comunidades afectadas y ha invitado a permanecer atento a las indicaciones de los organismos oficiales y a priorizar siempre la seguridad.
Repsol, sin afectación en sus operaciones y personal
Repsol, otra de las compañías españolas con presencia en Venezuela, subraya que no se ha visto afectado ni el personal ni sus operaciones en el país.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron este miércoles Venezuela.
El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Telefónica habilita llamadas gratis
Telefónica, a través de Movistar y O2, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos en estos momentos tras los terremotos registrados en el país.
Además, la multinacional ofrecerá servicios gratuitos desde eSIMFlag -su plan de tarjeta SIM virtual prepago- a aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia, con el fin de garantizar su conectividad, según ha anunciado la multinacional este jueves.
La compañía ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas y reitera su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia.
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