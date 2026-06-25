Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio residencia IncaRevetla de Sant JoanFachada marítima y GesaRCD Mallorca: Samu CostaCondena hombre que mató a ladrón
instagramlinkedin

Meliá pone su hotel en Caracas a disposición de las autoridades

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos

Meliá Caracas

Meliá Caracas / MHI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La cadena hotelera mallorquina Meliá ha puesto su hotel en Venezuela, ubicado en Caracas, a disposición de las autoridades para las necesidades de orden sanitario o solidario de emergencia que sean precisas tras los terremotos que han sacudido el país.

Por el momento, y con la información preliminar de la que dispone, la compañía no aprecia daños materiales significativos en su establecimiento ni tiene constancia tampoco de pérdida de vidas de colaboradores o sus familiares, según han indicado a EFE fuentes de la cadena.

Sí reporta Meliá daños menores como desprendimientos y caída de objetos aunque advierte de que en estos momentos hay que tomar la información con la prudencia necesaria por lo prematuro del momento, la hora que es en Venezuela y los problemas de comunicación existentes.

El terremoto en Venezuela, en imágenes

El terremoto en Venezuela, en imágenes

Ver galería

El terremoto en Venezuela, en imágenes. / Ronald Peña R / EFE

Hesperia supervisa cada una de sus instalaciones

También en el sector hotelero, Hesperia, con varios establecimientos en el país ha subrayado en un comunicado que los huéspedes y colaboradores de sus distintos hoteles se encuentran bien.

Desde los primeros minutos sus equipos de mantenimiento, infraestructura y obras, realizaron labores de supervisión de cada una de sus instalaciones, que permanecen bajo monitoreo permanente.

Tras los movimientos sísmicos registrados en el país, la cadena hotelera ha mandado un mensaje de solidaridad a las familias y comunidades afectadas y ha invitado a permanecer atento a las indicaciones de los organismos oficiales y a priorizar siempre la seguridad.

Repsol, sin afectación en sus operaciones y personal

Repsol, otra de las compañías españolas con presencia en Venezuela, subraya que no se ha visto afectado ni el personal ni sus operaciones en el país.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ha hecho una estimación, basada en modelos automáticos, de entre 10.000 y 100.000 muertos por los dos terremotos, de magnitud 7,2 y 7,5, que sacudieron este miércoles Venezuela.

El número oficial de víctimas asciende, de momento, a 32 fallecidos y más de 700 heridos, según la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Venezolanos relatan el horror vivido durante los terremotos: "Fue un momento desesperante"

Venezolanos relatan el horror vivido durante los terremotos: "Fue un momento desesperante"

Lucía Feijoo Viera

Telefónica habilita llamadas gratis

Telefónica, a través de Movistar y O2, ha habilitado llamadas gratuitas para facilitar que la población de Venezuela pueda mantenerse comunicada con sus familiares y seres queridos en estos momentos tras los terremotos registrados en el país.

Además, la multinacional ofrecerá servicios gratuitos desde eSIMFlag -su plan de tarjeta SIM virtual prepago- a aquellas personas que deban desplazarse a Venezuela por motivos profesionales, humanitarios o de emergencia, con el fin de garantizar su conectividad, según ha anunciado la multinacional este jueves.

Noticias relacionadas

La compañía ha expresado su solidaridad con todas las personas afectadas y reitera su compromiso de contribuir a mantener las comunicaciones en situaciones de emergencia.

TEMAS

  • Venezuela
  • Economía
  • Autoridades
  • Caracas
  • daños
RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Burguera se gradúa en Medicina con 21 años en Mallorca: «Muchas personas con altas capacidades nunca llegan a brillar porque su potencial pasa desapercibido y no se incentiva»
  2. Invasión de cucarachas en Mallorca: estas son las especies que entran en casa y cómo combatirlas
  3. Invasión de serpientes en Mallorca: «Ni con un ejército las erradicamos»
  4. Un joven permanece en la UCI tras precipitarse en Caló des Moro y su familia lanza una campaña para recaudar dinero
  5. Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor
  6. El Govern dará prioridad a los residentes en la línea entre el Port de Sóller y Palma del TIB con un sistema de reserva previa
  7. Araña violinista en Mallorca: dónde se esconde, cómo identificarla y qué hacer si te pica
  8. El Govern espera desde hace nueve meses que el Estado amplíe el catálogo de las serpientes invasoras en Baleares

Meliá pone su hotel en Caracas a disposición de las autoridades

Meliá pone su hotel en Caracas a disposición de las autoridades

Horizonte Rural dinamiza el sector agroalimentario combinándolo con la tecnología y los datos

Horizonte Rural dinamiza el sector agroalimentario combinándolo con la tecnología y los datos

Un juez de Palma afirma que un paciente no puede imponer un "tratamiento a la carta" para curarse un cáncer

Un juez de Palma afirma que un paciente no puede imponer un "tratamiento a la carta" para curarse un cáncer

Familias de Mallorca crean Wafs, una 'app' para encontrar planes con niños

Familias de Mallorca crean Wafs, una 'app' para encontrar planes con niños

«El candidato será Santi»: Vox sitúa a Abascal en el centro de la batalla electoral en Baleares

«El candidato será Santi»: Vox sitúa a Abascal en el centro de la batalla electoral en Baleares

Baleares entra en modo electoral: los principales partidos ya tienen candidato para 2027

Baleares entra en modo electoral: los principales partidos ya tienen candidato para 2027

El alivio de las familias tras el incendio en la residencia de Inca: "Demasiado bien ha salido para lo que podía haber pasado"

El alivio de las familias tras el incendio en la residencia de Inca: "Demasiado bien ha salido para lo que podía haber pasado"

Sánchez rescata las denuncias a Vox en Baleares para golpear a Abascal: «Su exportavoz calificó el partido como una estafa piramidal con estructura de secta»

Sánchez rescata las denuncias a Vox en Baleares para golpear a Abascal: «Su exportavoz calificó el partido como una estafa piramidal con estructura de secta»
Tracking Pixel Contents