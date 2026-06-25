El programa de salud mental 'Flip Up' continuará tras ayudar a más de 200 alumnos de FP en Mallorca: "La prevención existe"

El programa de ayuda psicológica impulsado por el Consell de Mallorca y 3 Salut Mental retomará su presencia en las aulas de los ciclos de Formación Profesional durante el próximo año escolar 26/27. En el primer año de 'Flip Up', más de 400 talleres han llegado a 4.000 alumnos de FP de 30 centros educativos de Mallorca.

"'Flip Up' no es una charla puntual, es un programa estructurado con seis talleres que trabajan aspectos como identificación de las emociones, la gestión del estrés y la ira, la comprensión de la tristeza, la ansiedad y la autoestima. En definitiva, ofrece herramientas para que los jóvenes entiendan mejor qué sienten y que puedan afrontar con más recursos las situaciones que viven día a día", ha explicado en rueda de prensa el conseller de Presidència, Toni Fuster.

El impacto del programa ha resultado favorable para Fuster. Un total de 213 alumnos han solicitado ayuda o asesoramiento emocional a raíz de haber participado en la iniciativa. "Este dato es el más importante de todos. Nos dice que la prevención existe", ha sentenciado el conseller.

Por ello, desde el Consell de Mallorca han anunciado que para la próxima campaña escolar volverán a invertir 131.246 euros con el objetivo de "seguir impulsando una iniciativa que ha ayudado a mejorar la vida de muchos jóvenes de Mallorca".

Asimismo, el presidente de '3 Salut Mental', Alfons Suárez, ha hecho público que se está llevando a cabo la elaboración de una guía práctica dirigida a los profesionales de la educación y a las familias. Con la finalidad de darle continuidad a los aprendizajes de los talleres y ofrecer recursos útiles para que las personas de referencia puedan ayudar a los adolescentes a gestionar sus emociones y fomentar su bienestar emocional.