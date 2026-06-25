Familias de Mallorca crean Wafs, una 'app' para encontrar planes con niños

Dos vecinos de Marratxí han puesto en marcha Wafs, una nueva aplicación móvil diseñada para facilitar la búsqueda de actividades, eventos y planes de ocio para familias con niños en Baleares. La plataforma, que acaba de ser lanzada y ya suma cerca de 400 familias registradas, aspira a convertirse en un punto de encuentro entre familias, entidades y empresas que organizan propuestas dirigidas al público infantil.

La iniciativa ha sido impulsada por Lluís Parpal y Víctor Barrientos, que comenzaron a desarrollar el proyecto hace cerca de un año al detectar las dificultades que encontraban muchas familias para localizar actividades adaptadas a sus hijos. «Nos dimos cuenta de que para encontrar planes había que consultar muchas páginas web, redes sociales o grupos de WhatsApp distintos. Muchas veces te enterabas de una actividad cuando ya había pasado», explica Parpal a este diario.

La aplicación, cuyo nombre corresponde a las siglas de We Are Families, reúne ahora mismo propuestas principalmente de Mallorca y Menorca, y también algunas actividades en Ibiza, pero la idea es aspirar a que se convierta una herramienta para todas las islas, e incluso a nivel nacional en un futuro. Entre ellas hay eventos como cuentacuentos, talleres, fiestas populares, excursiones, restaurantes adaptados para familias o actividades culturales y deportivas.

Una de las características de la plataforma es que permite realizar búsquedas por municipio, edad de los niños, fecha o tipo de actividad. Además, incorpora un mapa para localizar las propuestas más cercanas. La herramienta también está abierta a la participación de empresas, ayuntamientos, asociaciones y organizadores de actividades. Los responsables de cada propuesta pueden publicar directamente sus eventos para darles visibilidad entre las familias interesadas. Según explica Parpal, el objetivo es que la plataforma funcione como un punto de encuentro entre quienes organizan actividades y quienes las buscan.

«Muchas veces las empresas o entidades hacen un taller, una actividad o un evento y les cuesta llegar al público al que realmente va dirigido. Nosotros intentamos facilitar ese contacto para que la información llegue directamente a las familias que pueden estar interesadas», señala Parpal.

La aplicación permite también que sean las propias familias quienes compartan actividades. Por ejemplo, si un usuario descubre un cuentacuentos en una biblioteca, una fiesta popular en su municipio o cualquier propuesta apta para niños, puede publicarla para que otros usuarios la encuentren.

«La idea es crear una comunidad donde unas familias ayuden a otras. Hoy en día estamos pendientes de muchos grupos de WhatsApp, perfiles de Instagram o páginas web distintas y al final es fácil perderse cosas o enterarse tarde. Queremos concentrar toda esa información en un mismo sitio», explica el fundador.

Una necesidad

El proyecto, comenta, nació de una necesidad personal. Parpal, padre de dos niños de cuatro y dos años, comprobó que encontrar actividades para hacer en familia se había convertido en una tarea más complicada de lo que parecía. «Muchas veces veíamos una actividad interesante cuando ya había pasado. Hablando con otras familias nos dimos cuenta de que era un problema bastante común», recuerda. A partir de esa experiencia decidieron desarrollar una herramienta que permitiera localizar propuestas de forma rápida y ordenada.

El objetivo a corto plazo es consolidar la comunidad en Baleares y aumentar el número de actividades disponibles. A medio plazo, los creadores no esconden su intención de expandir el proyecto fuera del archipiélago. «La aplicación está preparada para crecer y poder utilizarse en otros lugares, pero ahora mismo estamos centrados en que funcione bien aquí y en seguir sumando familias», concluye el fundador.