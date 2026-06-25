Educación convoca ayudas individualizadas de comedor escolar en Baleares por 10 millones
El plazo para solicitar estas subvenciones empieza este viernes y finaliza el 10 de julio
Se podrán gestionar de forma telemática o presencial
La Conselleria de Educación convoca ayudas individualizadas de comedor escolar por 10 millones, con la novedad de que este año las familias monoparentales y las de alumnos con una discapacidad igual o superior al 75% serán beneficiarias directas.
El plazo para solicitar estas ayudas empieza mañana, 26 de junio, y finaliza el 10 de julio. Se podrán gestionar de forma telemática o en el propio centro educativo de forma presencial.
Las ayudas de comedor escolar tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste del servicio de comedor escolar de los alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y contribuir a compensar desigualdades sociales y económicas, además de favorecer la igualdad de oportunidades.
La inversión tiene carácter plurianual, de manera que 2,5 millones de euros se financiarán con cargo al presupuesto de 2026 y los 7,5 millones restantes al de 2027.
Durante el curso que acaba de terminar 2025-2026, las ayudas para el servicio de comedor en los centros educativos y ayudas de alimentación aumentaron un 12% hasta 13.194 beneficiarios.
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