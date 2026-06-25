Educación convoca ayudas individualizadas de comedor escolar en Baleares por 10 millones

La Conselleria de Educación convoca ayudas individualizadas de comedor escolar por 10 millones, con la novedad de que este año las familias monoparentales y las de alumnos con una discapacidad igual o superior al 75% serán beneficiarias directas.

El plazo para solicitar estas ayudas empieza mañana, 26 de junio, y finaliza el 10 de julio. Se podrán gestionar de forma telemática o en el propio centro educativo de forma presencial.

Las ayudas de comedor escolar tienen como objetivo financiar total o parcialmente el coste del servicio de comedor escolar de los alumnos escolarizados en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos y contribuir a compensar desigualdades sociales y económicas, además de favorecer la igualdad de oportunidades.

La inversión tiene carácter plurianual, de manera que 2,5 millones de euros se financiarán con cargo al presupuesto de 2026 y los 7,5 millones restantes al de 2027.

Durante el curso que acaba de terminar 2025-2026, las ayudas para el servicio de comedor en los centros educativos y ayudas de alimentación aumentaron un 12% hasta 13.194 beneficiarios.