Costa da la orden para elaborar los últimos presupuestos antes de las elecciones de 2027

El Govern ha puesto en marcha la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027, las últimas cuentas de la legislatura y las que marcarán la hoja de ruta económica con la que el Ejecutivo de Marga Prohens llegará al final del mandato. El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha firmado la orden que inicia formalmente el proceso presupuestario y fija las directrices que deberán seguir todas las consellerias para elaborar unas cuentas que el Ejecutivo presenta como "el instrumento para consolidar el cambio de modelo económico de Baleares", si bien no cuenta con una mayoría parlamentaria propia ni ha comenzado los contactos con Vox para abordar las cuentas del próximo ejercicio.

El documento, publicado este jueves en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB), dibuja las prioridades políticas del Govern para 2027. Las nuevas cuentas reforzarán la inversión pública en áreas como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios sociales, la movilidad, el ciclo del agua, la transición energética, el medio natural o la innovación tecnológica, al tiempo que mantendrán la política de rebajas fiscales.

El Ejecutivo sostiene que afronta la elaboración de estos presupuestos desde una posición económica más sólida que al inicio de la legislatura. La orden destaca que Baleares continúa encabezando el crecimiento económico nacional y prevé que el PIB vuelva a crecer en torno al 2% durante 2027, un escenario que, según el Govern, permitirá incrementar la recaudación sin renunciar al saneamiento de las cuentas públicas.

Precisamente, uno de los argumentos que más enfatiza el departamento de Antoni Costa es la evolución de la deuda autonómica. El Govern asegura haber reducido el endeudamiento en 510 millones de euros durante la legislatura y haber situado la ratio deuda/PIB en el 17,7%, la cifra más baja desde 2010. A ello añade la salida de Baleares de los mecanismos extraordinarios de financiación estatal tras incorporarse al compartimento de Facilidad Financiera, lo que, según el Ejecutivo, devuelve mayor autonomía financiera a la Comunidad Autónoma.

Más allá de las cifras, la orden fija también el discurso político que acompañará las últimas cuentas del mandato. El Govern insiste en que los presupuestos deben servir para profundizar en un cambio estructural del modelo económico balear, con una economía "menos dependiente del crecimiento por volumen y más orientada hacia la productividad, el valor añadido, la innovación y la calidad". En esa estrategia seguirá ocupando un lugar central el Pacto Social y Político para la Sostenibilidad Económica, Social y Ambiental.

Al mismo tiempo, el documento aprovecha el inicio del proceso presupuestario para volver a situar sobre la mesa las principales reivindicaciones económicas del Govern frente al Ejecutivo central. Entre ellas figura la reforma del sistema de financiación autonómica, que Baleares reclama desde hace años para incorporar el principio de ordinalidad, reconocer el impacto del crecimiento demográfico y de la población flotante y otorgar un mayor peso a la insularidad en el reparto de recursos.

La orden también lamenta que continúe pendiente la recuperación de los convenios de carreteras y la firma del convenio ferroviario, dos reclamaciones que el Ejecutivo autonómico considera prioritarias para sostener el ritmo inversor previsto para los próximos años.

Además de la inversión pública, el Govern mantiene su apuesta por "estimular la iniciativa privada" mediante la simplificación administrativa, los incentivos fiscales y la puesta en marcha de instrumentos como la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos, con el objetivo de "convertir Baleares en un polo de innovación e investigación del Mediterráneo".