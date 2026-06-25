«El candidato será Santi»: Vox sitúa a Abascal en el centro de la batalla electoral en Baleares

Vox es el único partido que todavía no ha designado formalmente a su candidato para las elecciones autonómicas de 2027. Sin embargo, dentro de la formación la estrategia parece bastante más definida de lo que refleja el calendario oficial. Fuentes de la dirección nacional resumen la situación con una frase que circula desde hace meses entre los cuadros del partido: «El candidato será Santi, pero el cabeza de cartel, de momento, será Le Senne».

La expresión refleja con bastante precisión el modelo político de Vox. A diferencia del PP o del PSOE, donde las campañas autonómicas suelen construirse alrededor de liderazgos territoriales con una importante autonomía política, la formación continúa articulando buena parte de su proyecto electoral en torno a la figura de Santiago Abascal. El líder nacional seguirá siendo el principal activo político y electoral del partido también en Baleares, independientemente de quién encabece finalmente la candidatura autonómica.

Mientras tanto, todas las miradas apuntan hacia Le Senne. El actual presidente del Parlament aparece como la opción con más posibilidades para liderar la lista autonómica después de haberse convertido en el dirigente más conocido de Vox en las islas durante esta legislatura. Su protagonismo institucional al frente de la Cámara autonómica le ha proporcionado una visibilidad que ningún otro cargo del partido ha alcanzado en los últimos años y le sitúa como el nombre mejor posicionado para asumir el liderazgo electoral.

La designación, sin embargo, todavía no está cerrada. Vox continúa inmerso en un proceso de reorganización interna después de una legislatura especialmente convulsa. La ruptura con el Govern de Marga Prohens, la salida de los consellers del Ejecutivo autonómico y los conflictos internos han marcado buena parte de la actividad del partido desde las elecciones de 2023.

La confección de las listas se ha convertido, precisamente por ello, en una cuestión especialmente delicada para la dirección nacional. La salida durante esta legislatura de tres diputados elegidos bajo las siglas de Vox —Idoia Ribas, Xisco Cardona y Agustín Buades— ha reforzado la voluntad del partido de rodearse de perfiles de absoluta confianza política y orgánica. En la formación consideran que el próximo ciclo electoral será decisivo para el futuro del proyecto y quieren evitar que se reproduzcan los enfrentamientos internos que han debilitado su posición durante los últimos años.

La prioridad pasa por construir una candidatura cohesionada y absolutamente alineada con la dirección nacional. Las fuentes consultadas aseguran que la experiencia de esta legislatura ha dejado una conclusión clara dentro del partido: la fidelidad al proyecto y la disciplina interna serán criterios tan importantes como el peso electoral de los candidatos. El objetivo es presentar una lista capaz de sostener una estrategia política a largo plazo y evitar las fracturas que han condicionado la acción del grupo parlamentario.

Pero la ambición de Vox va más allá de mantener su representación actual o de recuperar la estabilidad interna. En la dirección nacional consideran que las elecciones autonómicas de 2027 serán una oportunidad para consolidar al partido como una fuerza estructural dentro del panorama político. La aspiración es disputar al PSOE la condición de principal alternativa política y convertir a Vox en la segunda fuerza de la comunidad autónoma.

Esa estrategia explica también la importancia que el partido concede a la próxima campaña electoral. Los dirigentes de Vox consideran que el crecimiento de la formación en distintos territorios de España demuestra que existe margen para ampliar su espacio político y creen que Baleares puede convertirse en uno de los escenarios donde esa expansión resulte más visible. Para ello, quieren una candidatura dispuesta a librar una batalla política permanente y capaz de conectar con un electorado que perciben cada vez más receptivo a sus planteamientos.

A un año de las elecciones, Vox sigue siendo la única fuerza relevante que mantiene oficialmente abierta la cuestión de su cabeza de cartel, aunque de momento Gabriel Le Senne aparece como el favorito para encabezar una candidatura diseñada bajo una premisa muy concreta: cerrar definitivamente las heridas de la legislatura y preparar el asalto a un nuevo ciclo político en el que la formación aspira a desempeñar un papel mucho más relevante que el actual.