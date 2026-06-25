El arranque de las rebajas de verano vuelve a dividir al pequeño comercio y las grandes superficies

El arranque de las rebajas de verano ha vuelto a dividir al pequeño comercio y a las grandes superficies. Mientras que las principales cadenas comerciales han comenzado la campaña de descuentos este 26 de junio, la patronal mayoritaria del comercio tradicional de Mallorca, AFEDECO, ha recomendado a sus asociados que retrasen aún más el inicio de las rebajas y aboga por empezar a aplicar descuentos el 13 de julio.

Las rebajas ya han llegado a buena parte de las grandes cadenas comerciales, con descuentos que alcanzan el 50 % en algunos establecimientos. Sin embargo, numerosos comercios tradicionales han optado por mantenerse al margen. Las patronales del comercio balear vuelven así a cuestionar el actual modelo de rebajas. Tanto AFEDECO como PIMECO consideran que la liberalización aprobada en 2012 ha desvirtuado el sentido original de estas campañas, al convertir los descuentos en una práctica habitual durante todo el año.

Un grupo de empresarios con tiendas en el centro de Palma ya hizo público su compromiso de esperar al 6 de julio para iniciar las rebajas, con el objetivo de no reducir sus márgenes de beneficio cuando la temporada de verano acaba de comenzar. El presidente de la asociación de comerciantes de las calles Jaume II y Oms, Pedro Mesquida, ha explicado que los establecimientos adheridos han mantenido su compromiso de no sumarse anticipadamente a la campaña de descuentos.

Desde las grandes superficies, en cambio, la valoración es diametralmente opuesta. Fuentes del sector aseguran que la jornada de inicio de las rebajas ha sido positiva y que las previsiones para los próximos días son favorables. «El consumidor espera las rebajas porque necesita equiparse para las vacaciones, y las altas temperaturas aumentan esa demanda», señalan.

Los productos más beneficiados han sido las chanclas, los bañadores y la ropa de verano. Respecto a la estrategia del pequeño comercio, estas mismas fuentes evitan realizar valoraciones directas, aunque consideran que «no tiene sentido que en España hayan comenzado las rebajas y aquí no». «Existe una necesidad de compra por parte del consumidor local, pero cada comerciante es libre de decidir su estrategia», apuntan.

En un comunicado de hace unos días, Afedeco reiteró en los argumentos que han llevado a esta organización empresarial a proponer a las pequeñas tiendas que no secunden la pretensión de las grandes firmas de iniciar la campaña de descuentos a finales de este mes como es que "las fechas que pueden resultar adecuadas para otros territorios no necesariamente responden a la realidad económica de nuestras islas. Baleares cuenta con una estructura comercial estrechamente vinculada al turismo y concentra durante los meses centrales del verano una parte muy importante de su actividad económica y de su capacidad de consumo".

Se añade que "en este contexto, numerosos comerciantes consideran que adelantar excesivamente las rebajas supone reducir innecesariamente el período de venta ordinaria precisamente en uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes y de mayor potencial de compra del año. La recomendación de retrasar el inicio de las rebajas hasta el 13 de julio pretende favorecer que los establecimientos puedan aprovechar en mejores condiciones las semanas de mayor actividad turística, preservando el valor de la temporada y evitando una depreciación prematura de los productos".

Debate Afedeco y grandes empresas

La postura de Afedeco refleja el intenso debate que desde hace algunos años se viene manteniendo en el sector comercial de las islas, después de que grandes empresas como El Corte Inglés o Inditex decidieran, en el conjunto de España, no esperar al tradicional 1 de julio para iniciar la campaña de rebajas de verano, sino hacerlo el último viernes de junio, que este año corresponde al día 26.

Desde estas empresas se ha venido señalando que no tiene sentido fijar fechas diferentes dependiendo de cada autonomía y de su actividad tenga un carácter turístico desde el momento en que buena parte de las compras se producen por internet, pero el pequeño comercio defiende que no tiene la menor lógica poner en marcha descuentos cuando no ha trascurrido ni una semana desde el inicio del verano y se está a punto de iniciar los meses con mayor demanda debido a la afluencia de visitantes.