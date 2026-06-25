El alivio de las familias tras el incendio en la residencia de Inca: "Demasiado bien ha salido para lo que podía haber pasado"

"Me he enterado por Facebook, se me ha puesto la piel de gallina". La angustia de una familiar a las puertas de la residencia de mayores Seniors de Inca y la emoción de un joven al borde de las lágrimas resumen el susto y el estrés vividos por las decenas de personas que acudieron a recoger a sus padres y madres tras el incendio declarado este miércoles por la mañana en el centro.

El incidente obligó a evacuar a 124 residentes y 26 trabajadores en un operativo que se desarrolló con rapidez y sin consecuencias graves para los internos. El colegio público Ponent, situado frente a la residencia, se convirtió en un improvisado hospital de campaña y punto de acogida para los mayores poco después de detectarse el fuego. Los residentes apenas tuvieron que cruzar la calle para permanecer en un espacio seguro y climatizado, un aspecto especialmente relevante en una jornada marcada de nuevo por el calor extremo en Mallorca.

"Queremos agradecer a los profesores del colegio, que estaban en un claustro y salieron corriendo a ayudar a la gente". Las hermanas Marga y Antònia Sampol no escatiman elogios hacia la actuación de los cuerpos de seguridad y del personal del colegio público Ponent durante la evacuación de la residencia de mayores Seniors de Inca.

Bombers de Mallorca

Su madre, Margarita Aloy, fue una de las últimas residentes en abandonar el edificio. "He sido la primera en llegar y ella la última en salir. Al principio había mucha preocupación", explica Antònia. Pese al susto inicial, ambas destacan la rapidez con la que se actuó.

Según relatan, algunos docentes también ayudaron a trasladar a residentes con movilidad reducida. "Sacaban a los residentes incluso con butacas a peso", aseguran. También subrayan la iniciativa del director del centro educativo. "Vieron el humo y, por suerte, decidió ir a ver qué pasaba", explica Marga. Asimismo, la mujer aclara que se han ido notificando las noticias entre los familiares de las residentes: "Somos como una familia, nos avisamos todos entre todos", añade.

Otro de los familiares que acudió a recoger a su madre fue Jesús, todavía emocionado por lo sucedido. Explica que se encontraba en la playa cuando recibió la llamada de su cuñada, que había acudido a visitar a su suegra y dio la voz de alarma. "Estábamos muy preocupados al principio. Felicia tiene 82 años y lleva un año aquí", relata. Finalmente, su madre será trasladada temporalmente a Manacor. "Al principio no encontraban a algunos internos y había nervios, pero al final ha ido todo perfectamente. Demasiado bien ha salido para lo que podía haber pasado", afirma.

Dos personas, un técnico de mantenimiento y una residente de avanzada edad, fueron trasladadas al hospital para una revisión, aunque no se han registrado heridos graves. Los mayores no podrán regresar de momento al centro debido a la acumulación de humo en las instalaciones, por lo que los responsables de la residencia y el Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS) trabajan ya en su reubicación.