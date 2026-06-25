Air Europa suspende sus vuelos entre Madrid y Caracas debido a los terremotos en Venezuela

La aerolínea Air Europa ha anunciado este jueves la cancelación de sus conexiones entre Madrid y Caracas programadas para el día de hoy, además de la flexibilización de las condiciones de viaje para los próximos días, como consecuencia de los terremotos registrados en Venezuela, según ha informado la compañía en una actualización de su operativa.

En concreto, la compañía ha procedido a suspender los vuelos UX071 (Madrid-Caracas) y UX072 (Caracas-Madrid) de este 25 de junio de 2026 debido a esta situación de fuerza mayor y ajena a la voluntad de la aerolínea.

Para mitigar el impacto y permitir a los afectados reajustar sus planes de viaje, la aerolínea ofrece la posibilidad de realizar cambios de fecha gratuitos para volar hasta el 31 de julio de 2026 en la misma cabina.

Asimismo, de cara a los trayectos programados entre el 26 y el 28 de junio inclusive, Air Europa ha activado medidas de flexibilización para los pasajeros con billetes emitidos hasta el pasado 23 de junio con origen o destino en la capital venezolana.

Cambios de ruta sin coste

También se permite el cambio de ruta sin coste hacia o desde los destinos de Medellín, Bogotá (Colombia) o Panamá, bajo el mismo límite temporal.

Igualmente, para aquellos clientes que no tengan clara su fecha de regreso, la compañía ofrece un vale por el importe del billete para su uso como crédito en futuras compras a cualquier destino operado por Air Europa, el cual mantiene su condición de reembolsable.

Los usuarios que prefieran optar directamente por el reembolso total de su billete o la gestión de los cambios deberán ponerse en contacto con el centro de atención telefónica de la aerolínea si la compra fue directa, o con su punto de venta si se realizó a través de una agencia de viajes.