Acepta siete años y medio de cárcel por intentar asesinar a su pareja incendiando la chabola donde dormía en Manacor

La Audiencia de Palma ha condenado a un hombre a siete años y medio de prisión por intentar asesinar a su pareja pegando fuego a la chabola donde ella dormía en Manacor en junio de 2025.

El procesado, un ciudadano español de 45 años que permanece encarcelado desde hace un año, reconoció los hechos durante la vista oral y aceptó la pena solicitada por la fiscalía. El sospechoso se declaró autor de un delito de asesinato en grado de tentativa en concurso con otro de incendio, lo que evitó la celebración del juicio.

Tras confesar los cargos al llegar a un acuerdo entre las partes, el tribunal de la Sección Segunda dictó sentencia in voce contra el hombre y le impuso siete años y seis meses de prisión, así como la prohibición de aproximarse a la víctima a menos de 500 metros y comunicarse con ella por un periodo de ocho años y medio.

La Sala apreció la circunstancia atenuante de embriaguez y la agravante de parentesco. El fallo ya es firme porque las partes personadas indicaron que no iban a interponer ningún recurso.

Según se declara probado en la sentencia, el pasado 10 de junio de 2025 el procesado mantuvo una discusión con su compañera sentimental en la infravivienda donde ambos convivían, una chabola ubicada en un polígono de Manacor.

Debido a la disputa, el hombre se puso muy agresivo y violento con su pareja, por lo que la víctima decidió retirarse a descansar al interior de la chabola, donde se quedó dormida.

Unas horas más tarde, sobre la una y media de la madrugada del 11 de junio la perjudicada seguía durmiendo dentro de la chabola. Esta infravivienda era una construcción precaria de madera y estaba rodeada de neumáticos y otros materiales inflamables, según se desprende de la resolución judicial.

En ese momento, el encausado, con la intención de acabar con la vida de la mujer y sabiendo que ella dormía afectada por el consumo de bebidas alcohólicas, empezó a alimentar un fuego que tenía preparado a solo dos metros del lugar donde la víctima descansaba. Con su conducta, el inculpado provocó un incendio que puso en grave peligro la vida y la integridad física de su pareja.

Sin embargo, por causas ajenas a su voluntad, el hombre no consiguió su propósito, ya que, de forma fortuita y gracias a su instinto de supervivencia, la mujer se despertó debido al calor y las altas temperaturas que desprendían las llamas y logró escapar por un lateral de la chabola. Durante su huida, la víctima sufrió quemaduras en los brazos y las piernas.

Residentes de la zona

Los vecinos de la zona, alertados por las llamas, avisaron a los servicios de emergencia, que se personaron en el lugar y sofocaron el incendio después de que el fuego destruyera por completo la chabola y causara numerosos desperfectos en el polígono de Manacor.

La perjudicada fue atendida por el personal de una ambulancia medicalizada que se desplazó hasta el lugar del siniestro. Requirió de una primera asistencia facultativa, además de tratamiento médico posterior consistente en curas de limpieza para asegurar la regeneración de los tejidos para lograr recuperarse de las quemaduras.

La mujer tardó diez días de perjuicio básico para sanar de las heridas y renunció a cualquier tipo de compensación que le pudiera corresponder por estos hechos.

Según consta en la sentencia de la Audiencia Provincial, el autor de la agresión machista cometió estos actos mientras se hallaba en un estado de embriaguez que afectaba levemente, pero no anulaba, sus capacidades cognitivas y volitivas.

La Policía Nacional investigó los hechos y concluyó que el incendio había sido provocado con material inflamable. Los agentes desplegaron un dispositivo de búsqueda del sospechoso, que fue localizado poco después en Manacor. El hombre, al percatarse de la presencia policial, intentó huir, pero los policías le interceptaron y le arrestaron.