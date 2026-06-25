El 70% de los tratamientos por adicción en Baleares se deben al consumo de cocaína y alcohol
Projecte Home Balears ha presentado su memoria anual de 2025, donde asegura haber atendido a "3.184 personas", siendo la cifra más alta de su historia
La cocaína y el alcohol continúan siendo las principales causas de adicción entre las personas atendidas por Projecte Home Balears. Así lo refleja la memoria anual de 2025 presentada este jueves por la entidad con motivo del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
Según los datos expuestos por el presidente ejecutivo de la organización, Jesús Mullor, durante el pasado año fueron atendidas “3.184 personas”, un 41% más que en 2021 y la cifra más elevada registrada por la entidad desde su creación. De ellas, el 72,6% acudieron a tratamiento por “problemas relacionados con la cocaína, el alcohol o el consumo combinado de ambas sustancias".
La cocaína se mantiene como la principal sustancia de referencia entre los hombres, mientras que el alcohol ocupa el primer lugar entre las mujeres. Además, los perfiles más habituales de las personas atendidas fueron hombres mayores de 30 años con adicción a la cocaína (32,4% del total) y hombres mayores de 30 años con problemas de alcohol (15,5%). Entre las mujeres, destacan las mayores de 30 años con adicción al alcohol (7,8%) y a la cocaína (7,1%). Estos cuatro perfiles reúnen cerca de dos tercios de todas las personas atendidas durante el año.
Prevención e inserción
Mullor ha advertido, además, sobre “la relación entre determinados modelos de ocio nocturno y el consumo de drogas”. El responsable de la entidad ha defendido la necesidad de “impulsar alternativas de ocio saludable y reforzar las políticas preventivas” para evitar que el consumo derive en situaciones de adicción. Asimismo, ha reiterado su llamamiento a las administraciones para “mantener e incrementar el apoyo a los programas de prevención y tratamiento de las adicciones".
Junto al trabajo terapéutico, Projecte Home Balears también ha desarrollado programas de inserción sociolaboral que atendieron a 938 personas. Gracias a estos programas, se formalizaron 183 contrataciones laborales, de las cuales 58 correspondieron a mujeres y 125 a hombres. Durante 2025, la entidad ha contado con una plantilla formada por 170 profesionales y 206 personas voluntarias.
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