Trabajadores de 'handling' del aeropuerto de Palma denuncian que trabajan bajo temperaturas extremas en plena ola de calor

Los trabajadores de asistencia en tierra del aeropuerto de Palma (el servicio de ‘handling’) han denunciado las condiciones extremas en las que trabajan en los episodios de altas temperaturas que afectan estos días a Baleares. A través de un comunicado, el sindicato USO Sector Aéreo ha alertado de que la plantilla trabaja precisamente durante las horas de "mayor intensidad térmica", coincidiendo además con el momento de máxima actividad aeroportuaria.

Según explica la organización sindical, entre las 12.00 y las 16.30 horas se concentra una parte importante de las operaciones del aeropuerto, obligando a los empleados a desplazarse continuamente entre aeronaves sobre la plataforma. Muchos de estos trayectos se realizan en vehículos que permanecen estacionados durante horas a pleno sol y que, aseguran, en numerosos casos carecen de aire acondicionado.

Algunas zonas de la pista llegan a estar a temperaturas muy altas. / USO

USO sostiene que la única medida de refrigeración de la que disponen muchos trabajadores es el agua embotellada que facilitan por las empresas de ‘handling’. Sin embargo, considera «insuficiente» esta medida ante las elevadas temperaturas, la exposición directa al sol, el calor irradiado por el asfalto y el esfuerzo físico que exige la actividad diaria de carga, descarga y asistencia a las aeronaves.

El sindicato también denuncia la falta de puntos de agua potable en la plataforma aeroportuaria. Según sus datos, en la zona restringida del aeropuerto solo existen cuatro fuentes distribuidas entre los módulos C y D, mientras que los módulos A e Interislas carecen de ellas. A estas se suman otras dos fuentes situadas en el patio de equipajes. Para la organización, esta dotación resulta insuficiente para una infraestructura en la que trabajan miles de personas al aire libre durante los meses de verano.

Otra de las reivindicaciones hace referencia al uso del denominado APU, el motor auxiliar que utilizan las aeronaves cuando están estacionadas. USO denuncia que algunas compañías mantienen este sistema en funcionamiento pese a que el avión ya dispone de suministro eléctrico y climatización desde tierra. Según el sindicato, esta práctica incrementa la temperatura en la zona donde trabajan los operarios de rampa, equipajes y carga y descarga.

La temperatura a la que llegan en algunas zonas de la pista, como debajo de los motores, por donde tienen que pasar los trabajadores. / USO

La organización sindical reclama a Aena y a las empresas que operan en Son Sant Joan que refuercen las medidas preventivas frente al las temperatuas extremas. Entre otras cosas, pide garantizar un acceso suficiente a agua potable, habilitar más espacios climatizados y zonas de sombra, así como establecer descansos efectivos en lugares refrigerados durante las horas de mayor exposición al calor.

USO asegura que esta situación se repite cada verano y considera que la protección de la salud de los trabajadores debe convertirse en una prioridad. «Detrás de cada vuelo que despega o aterriza hay miles de trabajadores que desarrollan su labor en condiciones especialmente duras durante los meses de verano», concluye el sindicato.