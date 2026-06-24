Sánchez rescata las denuncias a Vox en Baleares para golpear a Abascal: «Su exportavoz calificó el partido como una estafa piramidal con estructura de secta»

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convirtió este miércoles a Baleares en uno de los escenarios de su ofensiva política contra Vox durante el debate sobre corrupción celebrado en el Congreso. En un intercambio con el líder de la formación ultraderechista, Santiago Abascal, el jefe del Ejecutivo recurrió a denuncias internas surgidas en las islas para cuestionar el discurso regenerador de Vox y acusar a su dirigente de estar en política "para forrarse y trincar del erario público".

El presidente recordó que La exportavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, llegó a definir la formación como una "estafa piramidal con estructura de secta" y citó también las denuncias formuladas por dirigentes como Javier Ortega Smith o Juan García-Gallardo sobre supuestas irregularidades internas. "Usted no está aquí para limpiar nada, está aquí para trincar del erario público", espetó Sánchez a Abascal desde la tribuna.

El líder de Vox rechazó de plano todas las acusaciones y las enmarcó en una campaña de "bulos" impulsada por el Gobierno para desviar la atención de los casos que afectan al entorno socialista.

Cabe recordar que la exportavoz de Vox en el Parlament balear, Idoia Ribas, responsabilizó a la cúpula del partido de utilizar a la formación como un instrumento para enriquecerse a costa del dinero público.

Según denunció, ella y otros dirigentes regionales han sido "maltratados" por el secretario general, Ignacio Garriga, o por personas que siguen sus órdenes, al considerarlos una amenaza. En su opinión, los intereses de Santiago Abascal y de su reducido grupo de hombres al mando del partido "no son los españoles ni mucho menos los ciudadanos de Baleares o de cualquier otra región de España, sino la acumulación de dinero público en la Fundación Disenso, de la que Abascal se ha hecho presidente vitalicio".

Ribas relató que sufrió presiones para desviar fondos: “Yo misma me he visto presionada para transferir al partido ingentes cantidades de dinero público que se asigna al grupo parlamentario; en vez de usarse en los gastos de funcionamiento del grupo, ese dinero es transferido primero al partido y luego a Disenso”. Explicó que cuando ocupaba la portavocía se negó a destinar más del 10% del presupuesto a ese fin, con el respaldo del resto de diputados, pero que una de las primeras actuaciones de Manuela Cañadas al asumir el cargo fue modificar el convenio para que se pasara a transferir el 50% del dinero del grupo.

Jaume Matas reaparece en el debate público

La condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de cárcel por hasta nueve delitos derivados de la compra de mascarillas por organismos dependientes de Transportes y cobro de mordidas propició la reaparición de la figura de Jaume Matas en el debate en el Congreso. Cabe recordar que cinco ministros han sido condenados a prisión durante la democracia, y el segundo de ellos fue el expresidente del Govern balear por el Partido Popular y exministro de Medio Ambiente tras ser condenado por diversos delitos vinculados al caso Palma Arena, relacionados con el sobrecoste millonario del velódromo construido durante su etapa al frente del Ejecutivo autonómico.

Titular de Medio Ambiente entre 2000 y 2003 en el Gobierno de José María Aznar y presidente de Baleares entre 2003 y 2007, Matas fue condenado en 2012 a seis años de cárcel. Matas también fue condenado en 2017 a tres años y ocho meses de cárcel por prevaricación y fraude en el marco del caso Nóos.