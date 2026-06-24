Rosa Visiedo, rectora del CEU San Pablo: "No venimos a competir, sino a complementar y enriquecer la oferta universitaria balear"

― ¿Qué necesidades detectó el CEU para crear el Centro Universitario Beato Luis Belda en Mallorca?

― Siempre intentamos dar respuesta a las necesidades de la sociedad en los territorios en los que tenemos presencia. Existe una demanda importante de profesionales en Ciencias de la Salud. Es un problema de Europa, pero aquí, en Medicina o Enfermería, esa necesidad es más acuciante. Por eso hemos apostado, de inicio, por titulaciones sanitarias. Medicina, Enfermería, Fisioterapia y Psicología.

― ¿Cuál será el valor diferencial del centro respecto a otras opciones universitarias en Baleares?

― El proyecto educativo del CEU se fundamenta en los valores del humanismo cristiano. Nuestros estudiantes tienen que adquirir las competencias técnicas precisas en cada uno de los grados que están estudiando, pero también reciben una formación que les ayuda a interpretar la realidad, a encontrar su sitio en el mundo y a desarrollar una carrera profesional, también como personas, llena de sentido.

― En Mallorca, la universidad pública y otros centros privados también están ofertando estos estudios. ¿Cree que hay demanda para todos?

― Hay sitio para todos. No venimos a competir, sino a complementar y enriquecer la oferta universitaria balear. Aunque la idea no es competir, la sana competencia es buena porque impulso a mejorar, a seguir adelante, a incorporar nuevos estudios y metodologías, además de ofrecer un mejor servicio a nuestros estudiantes y a la sociedad.

― Desarrollar el campus ha requerido obras de adecuación. ¿Estará todo a punto para el inicio del curso?

― Estaremos a punto. En este primer año hemos concentrado esfuerzos en adecuar las instalaciones de Son Serra Parera, la possessió. Tenemos preparadas aulas y zonas de despacho para profesores, personal técnico, administración y servicios. Paralelamente, durante el curso próximo se llevarán a cabo las obras de adecuación del antiguo Riskal, que albergará los laboratorios y zonas de simulación clínica. Es un proyecto complejo, pero estructuralmente las instalaciones estaban muy bien, a pesar de tantos años en desuso.

― ¿Qué tipo de alumnado y profesorado quieren atraer?

― Queremos que el proyecto sea de Baleares para Baleares. Estamos contratando profesionales de aquí, tanto para el profesorado como para el personal técnico, de administración y servicios. Hay mucho talento y perfiles magníficos que ayudarán a arrancar el proyecto como merecen los alumnos. Queremos generar empleo aquí y los estudiantes de aquí tendrán prioridad sobre los de otras comunidades u otros países.

― ¿Tendrán acceso alumnos con menos recursos económicos?

― Queremos que el Centro Universitario Beato Luis Belda asuma la política de becas del CEU. Somos el centro educativo privado que más becas ofrece, porque apostar por el talento es una inversión de futuro. Este curso, nuestra inversión en becas ha sido de 30 millones de euros. Tenemos la vocación de conseguir que cualquier persona con capacidad y que quiera estudiar en un centro del CEU pueda hacerlo.

― ¿Qué papel jugarán los acuerdos con Juaneda, la Conselleria de Sanidad o el RCD Mallorca?

― Cada uno tiene un papel que ha sido y será fundamental en el futuro. Especialmente en el mundo de las Ciencias de la Salud, las prácticas son imprescindibles. Nuestro acuerdo con Juaneda Hospitales es, más que una colaboración, una verdadera alianza, porque es un lujo que nuestros jóvenes puedan practicar en sus centros sanitarios. Lo mismo en el caso de la Conselleria de Sanidad, que nos ha ofrecido la posibilidad de que nuestros estudiantes de Medicina y de Enfermería hagan prácticas en los centros de atención primaria, requisito imprescindible del plan de estudios. Hemos firmado también convenios con clínicas de fisioterapia y de psicología, todo en orden a proporcionar prácticas tuteladas y de calidad. En cuanto a nuestro acuerdo con el RCD Mallorca, nos permite ofrecer formación especializada en el mundo de la medicina deportiva. Incluso puede abrir las puertas a algún nuevo grado o un posgrado.

― ¿Qué importancia se otorga a la innovación tecnológica y a la simulación clínica dentro del nuevo campus universitario?

― La simulación clínica es casi imprescindible incorporarla a los estudios de Ciencias de la Salud porque permite a los estudiantes trabajar y entrenar competencias en entornos seguros. Tanto a competencias técnicas especializadas de cada uno de los grados como transversales. Trabajo interdisciplinar, interprofesional, entre estudiantes de distintos grados, competencias de comunicación y de liderazgo de equipos. Esto se hace en un entorno en el que practicar un determinado procedimiento no puede perjudicar a ningún paciente. El error se asume como una oportunidad de aprendizaje y permite que nuestros estudiantes aprovechen más las prácticas en los centros de atención primaria o los hospitales reales. El hospital de simulación clínica tiene zonas que simulan quirófanos, zonas de hospitalización, UCI pediátricas e incluso un domicilio. Permitirá practicar en profundidad, por ejemplo, un parto. En un hospital real pueden asistir, durante todas las prácticas, a un parto, o a dos. Con el hospital de simulación clínica pueden asistir a tantos partos como sea necesario hasta que aprendan la técnica y cuál debe ser su comportamiento.

― ¿Qué papel va a ocupar la investigación?

― No concebimos formación universitaria sin investigación. Desarrollar investigación nos permite generar ciencia y conocimiento para transferirlo al tejido empresarial y social. Y este conocimiento lo podemos transmitir a nuestros estudiantes, nuestro primer círculo. CEU San Pablo es una universidad investigadora, especialmente en Ciencias de la Salud. Con esa experiencia podemos ayudar al Centro Universitario Beato Luis Belda a generar sus propias investigaciones. Hemos firmado ya un acuerdo para que nuestros dos grandes programas de doctorado del mundo sanitario, el de Medicina translacional y el de Ciencia y Tecnología, se impartan aquí.

― La inteligencia artificial está impactando en todos los órdenes de la vida. ¿Cómo la afrontan?

― Hay que abordarla con respeto, pero sin miedo. Para nosotros es una herramienta. Ahora es la inteligencia artificial generativa especialmente, pero en un futuro puede ser cualquier otra herramienta o lo que nos depare el futuro. El objetivo no debería ser ahorrarnos esfuerzo, sino ayudarnos a ir más allá, profundizar en temas. Liberar tiempo en procedimientos rutinarios para dedicarlo a actividades de mayor calado, a pensar, a crear y a proponer. En eso estamos, en enseñar a nuestros estudiantes cómo utilizar la inteligencia artificial con rigor, responsabilidad y ética. También tenemos la responsabilidad de formar a nuestros profesores para que puedan incorporar la inteligencia artificial a sus metodologías docentes y enriquecer sus clases. En este mundo que cambia constantemente, donde la tecnología avanza rápido y cada vez se mete más en nuestras vidas: a más tecnología, más humanidades. Las humanidades ponen el foco en la persona y nos recuerdan que esas herramientas están para servir a la persona, no para sustituirla.

― ¿Cómo se integrarán la identidad y la realidad social balear, en temas como la lengua?

― Con la más absoluta normalidad. La lengua en la que se impartirán las clases es el español, pero también el inglés, debido a la línea en ese idioma que abriremos dentro de los estudios de Medicina, y es posible que en otros grados también. El día a día en el campus se desarrollará en los tres idiomas castellano, catalán e inglés. Nuestros campus hoy en día son internacionales, porque recibimos estudiantes de muchos países, de diferentes culturas, lenguas y religiones, y la convivencia es completamente normal. Tenemos centros en la Comunidad Valenciana o en Cataluña, donde en las conversaciones se emplea tanto el castellano como el catalán. Pienso que la universidad, además de formar, investigar y transferir, tiene una misión de divulgación cultural importantísima. Nuestro centro será también un centro de actividad rica y cercana a la cultura balear.

― ¿Cómo responde a quienes critican que el Govern balear haya dado vía libre a proyectos educativos privados en lugar de reforzar la oferta pública?

― Creo que ambas cosas no están reñidas. El Govern sigue reforzando la oferta pública, y ha dado paso a proyectos privados como el nuestro, que es privado pero de iniciativa social, puesto que somos una fundación sin ánimo de lucro. Enriquecer el panorama universitario siempre es bueno. Estimula esa sana competencia y que los ciudadanos tengan mayor capacidad de elección sobre el centro para desarrollar sus estudios, o los de sus hijos, según el nivel de afinidad con lo que piensan que debe ser un centro universitario.

― El Govern ha declarado estratégico el proyecto de ampliación del campus. ¿En qué consiste?

― Estamos trabajando en los procedimientos para que en el curso 2026-2027 estén en pleno funcionamiento los grados de Farmacia, Odontología y la línea de Medicina en inglés. Primero consolidaremos esta oferta, también con estudios de posgrado y, dentro de los próximos años, ampliaremos con titulaciones de otras ramas como Humanidades o Ciencias Sociales, en las que también tenemos mucha experiencia.

― Si tuviera que resumirlo en una declaración, ¿qué quiere aportar este campus a Mallorca?

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― Queremos que sea un campus universitario de Mallorca para Mallorca, de las Islas Baleares para las Islas Baleares. Un campus del que los mallorquines y los baleares se sientan orgullosos y satisfechos. Por eso venimos a aportar formación universitaria de calidad, investigación relevante, una mirada internacional para conseguir que el campus sea internacional en todos los sentidos, formación humanista, como no puede ser de otra manera en cualquier centro del CEU o adscrito al CEU, y sobre todo vocación de servicio a la sociedad balear.