Piden explicaciones al Govern por el adelanto de los exámenes finales de 1º de Bachillerato

MÉS per Mallorca ha lanzado una serie de preguntas parlamentarias para exigir explicaciones al Govern sobre el adelanto de los exámenes finales y del cierre de las actas de evaluación ordinarias de primero de Bachillerato para este curso académico. Concretamente, ha pedido conocer qué criterios pedagógicos han motivado esta decisión y si ha habido consenso entre la Consellería de Educación y los agentes de la comunidad educativa antes de ponerla en marcha.

La diputada del partido, Maria Ramon, ha señalado que "las decisiones que afectan directamente al calendario escolar y el tiempo de aprendizaje del alumnado deben estar justificadas, evaluadas y compartidas con la comunidad educativa". Asimismo, la diputada ha asegurado que “algunos docentes y familias de alumnos han mostrado su preocupación sobre cómo esta modificación puede afectar al desarrollo del curso”.

Otra de las cuestiones planteadas por el partido ecosoberanista tiene que ver con los días lectivos que han perdido los alumnos de primero de Bachillerato respecto de los cursos anteriores. Por ello, han preguntado por los datos sobre la asistencia a los centros durante el período comprendido entre el cierre de actas y la finalización del curso.

Por otra parte, la formación de izquierdas quiere saber si la Consellería ha recibido quejas relacionadas con la aparición de este nuevo calendario. Del mismo modo, reclama saber si la Consellería tiene previsto evaluar los resultados una vez finalizado este curso y revisar el calendario de cara al próximo período lectivo. Las preguntas están relacionadas con la compatibilización de las tareas docentes ordinarias con la participación del profesorado en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) y a posibles problemas para cubrir ausencias durante este período.

Finalmente, MÉS per Mallorca quiere saber si esta reducción del tiempo efectivo puede tener repercusiones en la preparación académica de cara a segundo de Bachillerato y a las pruebas de acceso a la universidad. Según ha concluído Ramon, “queremos garantizar que las decisiones sobre educación se toman pensando en la calidad de la enseñanza y en las oportunidades del alumnado".